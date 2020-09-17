食環署街市擬推電子支付 檔販稱難賺回上網費

八達通免首半年轉帳費

本報向食環署查詢一筆過資助詳情，食環署表示，政府將會在9月25日向財委會申請撥款。

八達通公司表示，現時已有42個街市超過2000個攤檔可使用八達通付款，早前曾與食環署合作，在全港8個區為街市檔販舉辦簡介會，稱會與署方繼續緊密合作。八達通表示，今年前成功開立商用版八達通帳戶，可免費獲八達通流動收款機一部，亦可獲豁免首6個月的1.5%銀行戶口轉帳費用。

食環署轄下的大埔墟街市，不少檔販都不太支持，街市不多商戶採納電子支付。豬肉檔東主周先生稱，曾研究為檔口裝設八達通機，獲悉要有上網設備才能使用，而上網費每月要二三百元，若每月使用八達通的交易不足一定金額，亦會被收取一定費用，認為即使提供八達通付款，生意額也不會大增，費用只能自己承擔。

周先生說，另一分店曾提供「Payme」付款，但數個月都沒有人用。他說，即使微信支付及支付寶等不收取行政費，但仍然需要上網設備，認為政府若能協助支付網上費用會更能推動電子支付。

「數元生意要撳制麻煩」

賣山草藥的檔戶陳姐說，就算整個街市都必須安裝電子支付，她都不會參與。她說，檔內連收銀機都沒有，數元的生意若要「撳多幾個制」相當麻煩，加上顧客多為約70歲的婆婆，她們都不會使用八達通等付款。

（疫情第三波）