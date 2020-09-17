指港府救市不救人 民主黨批明日大嶼「倒錢入海」

財會下周五審抗疫基金

財委會主席陳健波表示，下周五已預留整天審議抗疫基金撥款，他表明「政府通知只有一個項目，就是抗疫基金」，當日不會審議其他政府撥款。

公民黨黨魁楊岳橋表示，該黨早前建議政府向市民派錢及設立失業援助金，不滿建議完全沒有被納入本輪防疫抗疫基金。另外，他稱「明日大嶼」會動用大量資源，已遭市民強烈反對，公民黨不會支持計劃。

經民聯主席盧偉國表示，理解政府的財政壓力，但稱「我們很難說滿意，因為確實有不少市民身處困境」，他希望政府增加對困難戶的援助並設法激活經濟。他說經民聯支持開發土地的研究，包括「明日大嶼」計劃，稱計劃能長遠解決本港土地及住屋問題。

工聯：措施無料 基層失望

工聯會黃國健稱，抗疫基金措施「無乜料到，基層市民似乎有些失望」，認為方案缺乏深思熟慮的政策，冀特首在《施政報告》中補救。黃認為房屋問題十分重要，工聯會將支持撥款予「明日大嶼」研究，他強調現階段並非落實動工。

葉劉稱明日大嶼顧問費貴

新民黨主席葉劉淑儀表示，接受政府提出的補貼措施，但認為需視乎業界反應考慮微調。「明日大嶼」研究撥款涉款超過5億元，葉太對計劃有保留，認為顧問公司「收得很貴」，且短期內解決不了土地問題，會再考慮是否反對。

（疫情第三波）