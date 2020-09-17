第三輪資助被指傾斜大旅社 邱騰華：旅業最艱難

邱騰華表示，香港自今年初爆發疫情後，各國實施入境禁令，旅遊業大受影響，今年上半年入境旅客下跌逾99%，在完全無遊客情况下，對旅遊業影響甚大，相信社會有共識可幫助旅遊業。

次輪旅社資助上限20萬

他說，第一輪防疫抗疫基金劃一資助每間旅行社8萬元，第二輪因應旅行社規模資助2萬元至20萬元，今次則視乎開支和成本負擔，包括員工成本，強調每次均有與業界商討，政府考慮到業界困境作調整，今次除了旅行社，亦有資助旅行社員工及司機等。

見多國代表 冀復雙邊往來

邱又稱，單以資助未必能完全令經濟復蘇及行業復原，在張弛有度的整體政策下，壓抑及控制疫情之餘，亦要將經濟動力帶回社會，因此政府放寬處所限制時，不斷做協助恢復香港及內地往還的工作，今周已會見日本、泰國、德國、瑞士、法國、歐盟駐香港的總領事及代表，通告本港疫情改善及社區檢測宏觀數據，並互相通報情况，冀及早建立雙邊往來，確認互相出行出發前及抵埗後要檢測。

對於第三輪防疫抗疫基金被指「縮水」，自由黨立法會議員鍾國斌表示，政府早已表示第三輪基金不會大手筆，由於當中約100億元用作購買疫苗及資助前線醫護等，因此真正用作協助各界只有約40億元左右。

鍾國斌倡港府發債減負擔

對於政府的財政儲備下降至8000多億元，是否應該推動「明日大嶼」計劃，鍾國斌認為，政府要推動造價逾6000億元的「明日大嶼」很困難，但該計劃關乎土地供應問題，如現在不處理會令問題變回「死結」，他建議政府發債，搞活債務市場並減輕財政負擔。

（疫情第三波）