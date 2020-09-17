複檢特定群組 的士司機擬兩周一驗

上輪1.4萬人檢測揭11宗

樣本瓶更方便交收增誘因

本港7月爆發第三波疫情以來，政府曾安排多個群組驗病毒，其中的士司機在7月中獲安排接受一次病毒檢測，在多個停車場由專人為他們收集咽拭子樣本。政府消息人士透露，該計劃最終有1.4萬名司機參加，佔全港3萬至5萬名活躍的士司機不足一半。

此外，運輸署早前鼓勵的士司機參與全民檢測，司機若驗出陰性，可到指定團體領取一個「的士司機抗疫檢測名牌」。運輸署稱，截至昨日派了2200個檢測名牌。

政府消息人士表示，正籌備特定群組「重複檢測」計劃，其中的士司機將會是受邀參與的群組，會向司機派樣本瓶並自行留深喉唾液樣本，然後交回當局檢測，兩星期做一次。第一輪的檢測只有1.4萬名司機參與，消息人士表示，這比例有一定代表性去了解疫情。

據了解，按第三波疫情的經驗，1.4萬名接受檢測的司機有11人確診，比率是0.07％，在特定群組中屬較高。消息人士表示，當局認為的士司機可成為探測社區爆疫的「哨兵」，故鼓勵的士司機多做測試，惟因檢測屬自願性，只能透過誘因鼓勵，其中將以方便為主，如考慮在油站或交更的的士公司派樽，及向獲陰性報告的司機派發標籤名牌，以展示給乘客。

香港的士商會是其中一個為運輸署派檢測名牌的團體，商會有1000名司機會員，至昨日僅派出90個名牌。商會主席黃保強認為，7月的自願檢測和本月的檢測名牌計劃都宣傳不足，參與司機太少，是「嘥心機」。

工會倡強制檢測 沒證明禁開工

汽總九龍分會主任杜燊棠說，不少司機都擔心被驗出陽性後要隔離，影響生計，故7月的自願檢測參與率低。他認為政府可考慮強制檢測，沒有檢測證明不能開工，亦應為參與檢測的司機提供證明，讓他們向乘客展示。

（疫情第三波）