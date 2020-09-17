零確診一日斷纜 昨增9個案 交通城爆疫兩周 衛署驗出多一宗

9‧9交樽滲漏 再遞樣本始驗出

昨日確診的45歲患者（第4977宗）在交通城大廈工作，他沒有病徵，衛生防護中心透過派發樣本瓶發現這宗個案。衛生署解釋，這名患者在9月9日提交樣本，但由於樣本滲漏，故需提交第二次樣本，至昨日確診。

按交通城物管公司在大廈張貼的通告，引述衛生署稱已派深喉唾液收集樣本瓶700個。衛生署昨日回應本報查詢表示，大圍交通城收回230個樽。

梁子超：交通城傳播鏈未斷

曾祈殷：衛署效率有改善空間

呼吸系統科專科醫生梁子超認為，派一次樣本瓶做篩檢，未必能捕捉所有隱形患者，例如慈雲山街市之前接連出現確診個案，也不能靠一次篩檢全部找出來。他說，大型街市、工業城等範圍大，當初可能存在隱形傳播鏈。他認為，繼今次個案後，如果再出現個案，衛生署應再做篩檢。

感染及傳染病專科醫生曾祈殷表示，交通城爆疫事隔兩周才找出確診者，衛生署效率有改善空間；他認為每一個深喉唾液樣本都應被視為潛在確診個案，如有滲漏，衛生署應馬上跟進盡快收第二個樣本。

5本地個案多涉家庭群組

昨日新增的9宗個案中，有4宗屬輸入個案，而5宗本地個案主要涉及家庭群組，除了屯門五邑鄒振猷學校一名學生（第4979宗）疑與母親同被早前確診、曾光顧屯門都城茶餐廳的父親感染，另外一名居長沙灣昇悅居7座的21歲男子（第4982宗），於周一發病，他與周一確診的58歲女子（第4959宗）和60歲男子（第4960宗）為家人。另一名72歲女患者（第4983宗）居長沙灣麗翠苑麗柏閣，她是周日（13日）確診的75歲男子（第4956宗）的家人。

梁子超昨在港台節目《千禧年代》表示，社會希望經濟恢復，與周圍地方自由來往，但也不要放棄做到本地個案「清零」的目標，否則政府放寬措施只去到一半，許多服務性行業不能有效運作。

九龍灣AEON員工初步確診

另外，香港AEON昨晚在facebook公布，九龍灣店一樓內衣部員工初步確診感染新冠病毒，該店昨日已暫停營業，明日會繼續清潔及消毒，周五（18日）恢復營業。AEON表示所有與確診者有密切接觸的員工須在家隔離14天， 並安排病毒檢測。

明報記者

（疫情第三波）