措施放寬 10酒店周末自助餐預約全滿

本報記者昨以客人身分，致電10間酒店查詢本周末自助餐預約情况，全部酒店表示周六及周日兩天全日預約已滿。其中灣仔諾富特世紀酒店職員表示，酒店餐廳Le Café自助晚餐最快到10月31日才有位，午市則最快要到10月3日；香港JW萬豪酒店網頁顯示，JW咖啡室9月份自助餐午市、下午茶及晚市已無法預約；紅磡都會海逸酒店職員亦稱，自助餐要到10月才有位。

海洋公園重開首3日預約額滿

至於周五（18日）重開的海洋公園，前晚起開放網上預約，記者昨晚8時所見，除了前晚已額滿的未來兩個周末及10月1日，周五重開首日亦已額滿。

感染及傳染病專科醫生曾祈殷表示，按政府規定，餐廳入座率應比正常少一半，最重要是防疫措施做足。他舉例說，長時間對着食物的魚生師傅必須戴口罩，亦要規定食客取食物時戴口罩，否則排隊時大聲聊天，交叉感染風險很高。他又建議市民盡量吃熱食。

呼吸系統科專科醫生梁子超昨在港台節目《千禧年代》表示，雖然政府放寬措施，但市民也要適可而止。他解釋，若在街上、食肆等聚集的人多3倍，出現傳播源的機率、暴露在傳播源的人又升3倍，「總共傳播風險升9倍，平方咁升上去」。

中秋將至，梁子超說家庭團聚、探長者的活動都可能帶來風險，「保護自己、家庭、社區，最重要唔好蜂擁出去」。

康署泳池明解封 人數限半

另外，康文署轄下部分體育設施今日重開，如壁球場、乒乓球室等，各區游泳池亦於明天（18日）重開。康文署表示，泳池會採取特別措施，包括調低入場人數一半、池內人數達上限時向輪候者派籌，淋浴間或花灑頭「隔一個，開一個」等。

（疫情第三波）