指引未列全校驗條件 資小校長會：做好防疫更重要

教育局月初就恢復面授課堂安排向學校發出指引，列明學校若出現新冠病毒確診時，一般而言衛生防護中心會建議校方停課14日，「會按需要為全校學生及學校人員作2019冠狀病毒病病毒測試」，惟未界定什麼情况下全校要做檢測。

資助小學校長會名譽主席張勇邦說，最好「一有事就全校做（病毒檢測）」，然而病毒有潛伏期，師生當刻驗出沒感染可能「以為好安心」。他認為若全校做檢測，需以再驗配合，但因資源有限等情况或難以做到。

張又說，學校需與病毒「共存」，若學校做足防疫措施，毋須太恐慌，不宜動輒停課。全港學校下周三（23日）開始首階段恢復面授課堂，他說學校無法控制學生上學途中情况，冀全民防疫勿鬆懈，繼續戴好口罩、注意手部衛生等，「保護下一代」。

教聯倡師生強制檢測「免不公」

教聯會主席黃錦良稱復課在即，要求政府預留檢測配額，一旦有師生染疫，為全校師生做強制檢測，指如有人做、有人不做，會對參與者不公，也會令家長不安心。他說如學校有疫症，教師更應以身作則檢測，「保護學生安全應是排首位」。

（疫情第三波）