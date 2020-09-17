適應班取消遊戲教勿亂摸 同學仔仍雀躍

小一生：可見見同學好好玩

全港下周三（23日）首階段恢復面授課堂，學校昨日起可安排小部分學生回校。基督教粉嶺神召會小學昨起舉辦為期3日的小一適應班，並委託社福機構為新生講解校園防疫及認識校園，近百名小一生分班別於4個課室上課，並以單行、「面對背」形式坐。疫情下，適應課程內容有別以往，新生除了要認識校規及與教師見面，亦要學習如何保持個人衛生，包括避免同學之間有身體接觸，並要時常戴口罩。社工教導小一生排隊及放小息的秩序時，也多次提醒學生勿到處觸摸。

小一生戴同學對返學感到開心，認為可以見見同學「好好玩」，不過說自己還是較喜歡網上課堂，「有點東西可以看看」。小一生冼同學亦表示興奮，希望盡快可以正式上學，想多見同學及老師。

校長李碧雯說，新學年已開學一陣子，昨日才正式見學生，不少家長早上看到子女回校時均十分感動。她說，以往適應班會到操場安排小遊戲及集體活動，今年受制於疫情及社交距離，只好留在課室，「可以回校已難能可貴，希望在限制下盡量想多些辦法」。她稱教師過去大半年亦絞盡腦汁設計多種活動及學習模式，學校亦很期待與學生見面，已準備好下周正式回復面授課堂。

校長：新生僅讀高班數月

當幼園生湊

中華基督教會協和小學（長沙灣）昨天同樣安排小一生回校適應，校長蔡世鴻說，今屆新生在幼稚園高班僅上學數月，學校要將他們「當作幼稚園生湊」，教學生去廁所、寫手冊，亦要讓他們熟悉新校園及認識老師等。他說，疫情期間學生減少外出，他們對能夠回校上學感開心，有家長便在校門前為子女首日上小學拍照留念。

黃埔宣道小學昨未安排學生回校，校長李德衡稱，該校學生正上網課，為免打亂進度，周五（18日）才讓小六生回校核對呈分試試卷，下周一及周二輪到小一新生回校適應。兩日適應日新生除可熟習校園生活及課堂規則，校方亦會為他們舉行「開筆禮」，象徵踏入新學習階段。

（疫情第三波）