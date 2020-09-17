返校童確診 教局籲小學如期復課 百師生檢測 校方：衛署原稱毋須驗

本港昨日新增9宗確診。上述確診的10歲女生（個案4979）與48歲母親（個案4981）於昨日確診，女童的49歲父親（個案4972）周一已確診。該家庭住屯門兆禧苑樂禧閣，父親是屯門都城餐廳常客，妻女沒去過該餐廳。衛生署早前向餐廳派發樣本瓶，稱已收回20個。

女童月初回校偕30同學上網課

校長：衛署稱非處傳染期

五邑鄒振猷學校於校網刊登新聞稿，指周二（15日）接到衛生防護中心通知，確認該校一名10歲學生確診。校長沈耀光說，確診學生因平日家中照顧有困難，家長安排她月初起回校上網課，本月11日為她最後返校日。沈稱，該學生與30多名學生獲安排在禮堂上網課，有兩名教師在場指導。

沈耀光說，經衛生防護中心推斷，確診學生本月14日發病，於12日（即前兩日）有傳染性，學生最後上課日（11日）不處於傳染期，故中心起初認為師生毋須檢測；惟校方昨與中心磋商，對方答應為全校70名教職員及30多名曾回校學生做檢測。沈稱，雖然醫學判斷認為師生感染風險低，但仍希望做檢測求安心；考慮到家長及學生，加上檢測免費，教職員一定會做檢測。至於曾回校的學生，檢測屬建議性質，非硬性規定。

教局：倘憂慮可留家上網課

下周三（23日）起全港學校首階段恢復面授課堂，校方新聞稿引述教育局意見稱，學校應於當日如期讓小一、五及六年級學生回校，若家長對子女返校有憂慮，可讓他們在家上網課。沈稱，相關措施自確診學生最後上課日起計14日，即本月25日止，他認為之後不存在感染風險，所有學生都應回校上課。他說已向家長解釋學校情况，絕大部分都理解。

教育局回覆查詢稱，學校與衛生防護中心商討後，安排全校教職員和建議當日曾回校的學生做檢測，若個別家長對恢復面授課堂有所顧慮而決定安排子女留家，學校會彈性處理學生告假事宜，並提供支援及照顧學生學習需要。

許樹昌：同班同學教師應檢測

曾祈殷：要追蹤「跨級別」流動

中大呼吸系統科講座教授許樹昌認為今次不用擔心，因為患者早前有家人確診，而她是在檢疫期間確診，認為是能追溯的個案。至於未來若學校出現確診或疑似個案，是否需要強制全校檢測？他認為要視乎風險評估，如與患者是同班同學，或曾教患者的老師，風險較高，要檢測，但其他不同級學生風險則較低。對於教育局認為患者所屬學校下周可如期恢復面授課堂，許樹昌認為不用擔心，而且採半日制，不設早會、午膳及有接觸的體育課，已減低傳播風險。

感染及傳染病專科醫生曾祈殷說，學校出現確診需否全校停課，要視乎患者接觸史，但至少同一級別的學生要停課。不過他舉例，小學生會乘校巴，中學生會外出用膳，這些會出現跨級別情况，「要好小心追蹤」。至於需否全校驗，他同樣認為要視乎患者接觸史，但小學生較難正確吐出深喉唾液，或要衛生署人員支援。

明報記者

（疫情第三波）

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