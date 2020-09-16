胡定旭：華昇欲參與港健康碼檢測

氣膜留港備用 未來應專注驗高危組

胡定旭接受本報訪問時說，今次國家隊派600人，華昇派約200人，當中約三分之一至一半是來自深圳的華昇人手。若秋冬面臨第四波疫情，他認為今次檢測用過的氣膜及器材已足夠，不需額外添置。他指未來應專注於高危群組檢測，「例如老人院員工、交通工具司機 、學校老師、清潔員、超市的人（職員）、紀律部隊、飲食業。這個對防疫有很大幫助」。

探討與大學合作科研

華昇位於大埔太平工業園的檢測中心業主聲稱遭誤導才簽下租約，早前入稟要求撤銷租約及賠償，胡定旭表示目前訴訟未有進展，不便多評論，但他強調位於大埔兩個檢測中心都獲認可，每日可做3萬個單管檢測。至於華昇將來的發展方向，胡定旭補充希望尋找地方作長期的檢測處所，暫未有心儀選址，但認為要交通方便。華昇未來也會探討與大學合作做科研的可能性，如與大學合作，則可能與大學設實驗室，「最重要知道自己想做咩」。

胡定旭回想整個全民檢測，感觸良多。「從8月7日定了這個場地，到8月8日凌晨3點全部氣膜吹起，對我而言是奇觀」，認為今次是「一個perfect model」。被問到為何每日做不足30萬個檢測，他強調30萬是「capacity（容量）」而非「預測完成數字」，「如果有420萬（人檢測），我們都做到」。

（疫情第三波）