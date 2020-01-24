預留117億購疫苗助醫局應對冬季高峰

陳肇始：經COVAX購涵蓋35%人口疫苗 另陸續與製造廠簽保密協議

陳肇始昨表示，據科學委員會建議，認為要先為高風險群組接種，包括安老院舍院友、60歲或以上者、長期病患者、醫護人員，及處理與醫護相關工作的政府前線人員等。

陳肇始又引述世衛評估，疫苗可在明年中前廣泛使用的機會較微，已提交意向書，透過COVAX機制採購涵蓋本港人口35%的疫苗劑量，初步知道COVAX機制下的疫苗預計只可於2021年底前送抵。她又說，政府陸續與已展開第三階段臨牀試驗的疫苗製造商簽訂保密協議，諮詢衛生署轄下相關科學委員會意見後，會決定採購的疫苗種類和品牌，會盡快向立法會財委會申請撥款買疫苗。

她又說，政府一直有支持本地疫苗研發，醫療衛生研究基金今年4月以來支持兩所本地大學開展4個研發疫苗項目，總額為2950萬元。

（疫情第三波）