財赤料擴至3000億 儲備剩8000億 被問明日大嶼 陳茂波：長遠有利會按計劃

不過，被問到會否放棄「明日大嶼」計劃，陳茂波說「明日大嶼」目前處於前期研究工作階段，涉及數億元，認為即使面對比較嚴峻的財政狀况，要採取逆周期措施，要撐住經濟、為社會的長遠好處，一些大型基建、房屋、鐵路等項目對香港長遠有利，當局會按計劃進行。

另一方面，陳茂波稱政府內部會採取謹慎開支策略，各政策局和部門就着來年的財政計劃或資源編配，在申請新資源或增加人手方面都會謹慎處理，「這方面（的開支）進入一個整固期」。

陳茂波強調，目前雖已花了很多錢，但都是「應使則使」，即使2020/21年度赤字可能超過3000億元，儲備降至逾8000億元，相當於12至13個月政府開支，仍是穩健水平。

研究：強推「明日大嶼」恐11年內耗盡儲備

綠色和平委託冠域商業及經濟研究中心研究「明日大嶼」對本港公共財政影響，昨發表報告表示，香港公共財政正面臨疫情、人口老化及全球經濟衰退等多重危機，強推「明日大嶼」有可能於11年內耗盡財政儲備，呼籲政府撤回造價超過6240億元的「明日大嶼」填海工程，免令香港陷入債台高築的困局。

（疫情第三波）