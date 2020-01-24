第三輪抗疫基金縮水 45億派重災行業 總額240億 張建宗：疫情反覆審慎理財

明報記者

疫情下本港經濟受挫，政府先後推出兩輪防疫抗疫基金，分別涉款300億及1300多億元，第三輪防疫抗疫基金大幅「縮水」，涉約240億，其中只有45億元用於直接資助受疫情重創的23個行業，包括飲食業、旅遊業、藝術文化界、航空運輸業、健身中心及酒吧等，另放寬綜援援助失業者計劃延長至明年5月底。另外，政府資助食環署轄下公眾街市檔販使用「非接觸式付款裝置」，減低交收錢幣感染風險。

餐飲業獲16.7億最多 每間金額大減

黃家和：不想攤大手板 有工開最重要

該23個行業中，大部分資助金額大幅「縮水」，以資助金額最高的餐飲業為例，於最新一輪基金獲資助16.72億元，1.7萬間食肆受惠，不過每間食肆獲資助金額就由上輪的25萬至220萬元（按面積計算），減至今次的5萬至25萬元。

餐飲聯業協會會長黃家和對資助減少表示理解，「業界都不想攤大手板問政府攞錢，最重要係有工開」，建議若未來疫情保持平穩，政府進一步放寬限聚等措施，例如將現時每枱限4人放寬至6人；又稱酒吧重開會令餐飲業整體氣氛轉好，促政府做好防疫措施，食肆自然不用依賴補貼。

不少行業金額減半 有新增行業獲資助

不少行業如旅遊巴司機、電影院、學校餐飲供應商、健身中心等，在兩輪基金下均獲一筆過資助，但今次金額減半，例如每間健身中心獲發放5萬元，對上一次是10萬元；另有新增行業獲資助，包括向個人藝術從業員提供一筆過5000元資助，及向舉辦流行音樂會的表演行業公司提供10萬元資助。

政務司長張建宗解釋，疫情反覆，而下一波疫情可能與冬季流感季節同時發生，必須做好準備，政府除繼續竭力提升防疫能力，亦會聚焦向直接受政府防疫抗疫措施影響或受疫情重創行業提供資助。

政府亦宣布進一步寬減租金及政府收費，約涉及50億元，包括延長政府物業及短期租約租戶的減租措施多6個月，非住宅差餉寬減上限每季增至5000元。政府並要求房委會、房協、機管局、科學園及數碼港向商戶減租，涉及10億元。

學者：不應再全民派錢 應聚焦援業界

中大商學院高級講師李兆波表示，連同首兩輪防疫抗疫基金，政府財政負擔高達3000億元，財政儲備降至8000多億元，雖然政府財政仍然穩健，但疫情反覆，不排除會爆發第四波疫情，認為政府不應再全民派錢，應聚焦支援個別受疫情影響行業。

（疫情第三波）