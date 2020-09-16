酒吧K房周五重開 晚市延至午夜 政府指短期不放寬至6月程度

派對房樂園泳池重開

食物及衛生局昨日公布第四階段放寬措施，酒吧、浴室、派對房間、夜總會、卡拉OK、主題公園及泳池等周五重開，為期7日，酒吧可營業至午夜；在健身中心與人保持1.5米距離可豁免戴口罩，讓市民有更多運動機會（見表）。

林鄭月娥說，總結早前經驗，收緊及放寬應做得更精準，不是一刀切，亦不是一把尺，今次是分階段放寬。她又稱，在疫苗出現前，放寬措施或令疫情反彈，因此不可鬆懈，市民要合作緊守防疫措施。

午夜打烊失睇波生意

酒吧料只能做1.5轉客

尖沙嘴酒吧ShowTime Sports Bar負責人楊先生說，午夜關門無法做球賽客生意，酒吧多在9時後才開始賺錢，正常營業至翌日凌晨兩三點，可做3至4轉客，午夜關店或只能做到1至1.5轉，料會少三成至四成生意。他說會提早開門，盼下午有零星客人光顧。另一名酒吧負責人Wilson預計生意僅能回到正常兩成至三成，營業至午夜是「得物無所用」，因酒吧黃金時間在晚上，在規定下只能做「Happy Hour」減價時段生意，且市民有感疫情未回穩，普遍仍擔心，估計是次復業未能如6月般樂觀。他憂慮會有第四波爆發，若再需停業，預計酒吧業會「屍橫遍野」。

海洋公園未來兩周末額滿

迪士尼：重開日期適時公布

同於周五重開的海洋公園昨晚7時起接受網上預約。與上次重開不同，這次不設每周一次的休園日。昨晚近10時，未來兩周的周六周日，以及10月1日已額滿。公園表示會實施防疫措施，例如個別機動遊戲及設施客容量減低最少50%，另所有「與動物親上加親」活動會暫停。市民如在休園期間錯過生日優惠，可於今年12月31日前透過網上預約入場。

香港迪士尼樂園表示會遵循衛生當局的指引準備重開，將適時公布日期。

呼吸系統科專科醫生梁子超認為，昨日本地「零確診」，可能因近日有病徵和有接觸史的個案都已參與普及社區檢測，隨着多項措施放寬、市民復工復課等，疫情仍有反彈風險。他認為周五放寬措施後，4人限聚令應再維持一段時間，直到本地個案「清零」，即連續28日沒有本地個案，確保沒有本地傳播，並守好關口，就可將大部分社交距離措施大幅放寬，例如取消限聚令。他又說，若本港個案清零後要開放口岸，應只向同樣清零的地區開放，對仍有疫情的地方應維持現行限制，防止有輸入個案進入本港社區。

（疫情第三波）