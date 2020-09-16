林鄭頻謝中央支援 臨時醫院快動工

林鄭月娥和公務員事務局長聶德權昨日在記者會多次感謝中央，政府及行會非官守議員亦分別發聲明感謝中央和內地檢測支援隊。林太昨午出席內地檢測支援隊歡送儀式，形容在短時間內完成近180萬檢測「是一件艱巨而光榮的任務」，又稱市民支持中央關愛和感激國家隊，「雖然香港有一些別有用心的人，對普及檢測提出反對，甚至對中央的支援提出質疑，但請您們不要理會這些惡言」。據無綫新聞報道，內地檢測支援隊臨別合唱《東方之珠》，感謝港人支持。

稱深圳聘港認可承建商興建

林太昨日在記者會提到中央協助的兩個項目，包括設800張牀的臨時醫院，以及在亞博館8至11號館增設1000張病牀的社區治療設施。她說大部分前期和設計工作已完成，深圳市政府會聘用一間已列入香港認可公共工程承建商名冊的承建商負責設計和興建，符合香港標準，「不涉及好像核酸檢測一樣要由內地引入大量工作人員」。她說籌備已進入最後階段，相信工程很快展開。

本報昨查詢負責興建臨時醫院的承建商名稱，政府發言人回覆稱，內地將於短期內完成相關招聘，建造工程亦可隨後展開。

（疫情第三波）