普檢付5億 1確診1656萬 議員：不值得 林鄭：利談通關效益遠超數億

找出32新症 確診率0.002%

七成公帑付醫護支援人員酬金

全民檢測發現32宗新症，當中20宗源頭不明，13宗無病徵。港府要負責採樣中心人員酬金、個人防護裝備、物流、租場等開支，公帑支出5.3億元，當中約七成是醫護和採樣中心支援人員酬金。

林鄭月娥說難以用開支計算成本效益，若透過計劃令人知道本港疫情沒有想像中嚴峻，有助政府決定是否放寬防疫措施，以及與內地、澳門等地談通關，「帶來的效益遠遠多過幾億元」。她又說，計劃開始以來不少人「潑冷水」及杯葛，形容是「有178萬多市民願意投下信心的一票」。

曾多次說沒定下參與人數目標的公務員事務局長聶德權昨日表示，計劃達政策目的，包括找出隱形患者、切斷傳播鏈，讓市民「願檢盡檢」，以及讓政府檢視社區疫情等。他又說，效益要從整體看，若早日控制疫情，社會需付出的成本可減，政府紓緩措施所需額外開支亦減。

擬特定群組重複檢測

再爆疫或針對強制驗

至於未來的檢測計劃，食物及衛生局長陳肇始說，醫管局會擴大在普通科門診派樣本瓶的計劃，亦會為特定群組重複檢測（見表）。林太稱，日後若再有某些地區和群組爆疫，政府會考慮強制檢測，就如機場抵港旅客一樣，不完成檢測不能離開。

政府消息人士表示，今次經驗增加日後開展大規模檢測的能力和效率，若再現群組爆發，可短時間啟動大規模取樣檢測，除針對爆疫相關的高危群組，亦會以地區群組作大規模檢測。舉例說，如再現類似兩個月前的慈雲山爆發，當局可即動員全區派樣本瓶或設站主動採樣，盡快找出隱形傳播鏈。他指本港6至7月只能日驗數千樣本，現參與檢測的私營化驗所檢測力已達每天1萬至2萬個樣本，甚至達5萬個。

消息人士表示，未來主要透過流行病學和特定群組檢測監控疫情，前者針對確診者與其密切接觸者、入境者監測等；而特定群組則以高風險群組如的士司機、安老院舍等作恆常檢測，當局會視乎疫情，加密這些群組接受檢測的頻率，在疫情嚴峻時，可每7至14天檢測一次。

梁子超倡資源放在加快追蹤

呼吸系統科專科醫生梁子超估計，若0.002%的陽性比例適用於全港，即全港仍有約120名對病毒呈陽性者，而有傳染性的估計有40人。他認為全民檢測籌備時間要4至6周，檢測要兩周，一定會滯後於疫情，難以用全民檢測來及時控制疫情，日後應將資源放在加快追蹤，以及擴大醫管局普通科門診派樽。本身是醫生的公民黨議員郭家麒認為，全民檢測不是針對高風險者，也沒配合禁足令等，形容是「三不像」。他認為，花費5.3億元只找到13宗無病徵確診者並不值得，政府應該用資源為高危組別重複檢測，以及為所有入境者驗病毒。

明報記者

（疫情第三波）

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