湯家驊：12港人國安法內地審機率低

梁美芬：損害國家可控違《中國國安法》

資深大律師湯家驊認為，《港區國安法》第55條規定的3種特定情况中，此案最有可能符合「涉及外國或者境外勢力介入的複雜情况，香港特區管轄確有困難」，但指目前未有消息顯示外國勢力介入，駐港國安公署亦未提出行使管轄權，故認為由內地審理機率較低。他指大部分被拘留者在港涉製造或管有爆炸品、縱火等罪行已在香港提堂，顯示香港法庭有能力處理。

基本法委員會委員梁美芬表示，《中國國安法》自2015年生效，雖然該案目前「犯罪主體是香港人，犯罪行為暫時說在香港發生」，但若有關行為「損害的對象是整個國家，涉及國家安全」，內地便對案件有管轄權，可用中國國安法起訴港人。梁美芬稱過往內地法院審理國安案件時，未見過陪審團參與。違反內地國安法，案情嚴重可判死刑。

如何確保非威迫下接受律師

譚耀宗：勿將事情「看得很負面」

對有人就今次事件質疑內地司法，全國人大常委譚耀宗昨日見記者時表示，內地司法過程有依據，不可胡亂批評其司法制度及法律等，相信當局會公開闡述情况。被問到如何確保12名被拘留港人並非在受威迫下接受指派律師，譚耀宗勸喻不要將事情「看得很負面」，重申內地依法治國，「不要用猜測代替事實」。