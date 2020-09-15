李家超籲台送返被扣港人 台或先循國安法處理 沒拘留時限

李：台沒通知 警已查詢

陸委會：先了解港查詢再處理

保安局長李家超昨撰文，提到留意到相關新聞報道5名港人兩個月前經東沙島抵台被捕，已被扣押兩個月。李稱特區政府沒收到台方任何信息，亦沒收到家人求助，呼籲台方承擔打擊跨境犯罪責任，依法處理涉事港人後把他們送返香港，讓特區依法處理。他表示香港警方已向台方查詢，正等候回覆。台灣陸委會回覆本報表示，目前外界流傳的各項信息或有特定目的，對機制或個人可能造成傷害，該會不作任何個案說明；而有關港方所提查詢，將了解後再處理。

台灣行政院長蘇貞昌昨被問到5名港人情况，表示政府和民間各界都關心香港和香港人，稱台灣有專責機構處理，惟「有些個案不能透露」，認為給予實質幫助最重要。

台消息：須完成偷渡法律責任

台灣外事警察消息人士表示，處理港人偷渡到台可循《國家安全法》第6條或《香港澳門條例》處理，若當事人現時被「拘留」，屬前者處理方法，即界定被捕人「無正當理由拒絕或逃避入出境檢查」，由司法單位沒時限羈押直至正式起訴。違台灣《國家安全法》第6條者可被判6月以下有期徒刑或新臺幣1.5萬元以下罰金。該消息人士認為，偷渡者須先承擔及完成偷渡法律責任，「不完成法律程序，沒合法身分申請庇護，日後亦難以求學、移民身分留台」；又認為政府依法處理才能遏止他人以同樣方式偷渡來台，但案件現時「非常政治化」，蔡英文政府要在「撐香港」承諾和台灣人「不太接受」港人偷渡之間取得平衡。

「臺灣守護民主平台」理事宋承恩認為，台灣政府若以國安法處理，變相拘留5名港人沒期限，可保護該批港人身分；「台灣人權促進會」秘書長施逸翔向本報稱，只要符合《難民地位公約》中的難民資格，不論合法或非法入境，政府都要保護。