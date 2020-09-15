港府允代轉信內地 被扣者家屬：踢一下郁一下

入境處聯絡着寫訴求藥物需要

被扣港人鄧棨然的弟弟昨接受本報訪問，他表示入境處昨主動聯絡，着家屬可將訴求、被扣留者病歷及藥物需要等去信該處，處方再交駐粵辦，後者再轉交內地相關部門；入境處職員留下直線電話供家屬日後聯絡。鄧先生認為，港府當傳信角色「好過無」，雙親已馬上準備哥哥的病歷資料，並在信中叮囑哥哥「保持身體健康，不要擔心家中的事」。他批評政府在家屬召開記者會後才主動聯絡是「踢一下郁一下」，重申眾被捕者家屬仍堅持拒絕「指派律師」，冀讓家屬委託的律師會見被拘留者︰「沒其他奢侈要求。」

李家超：接家屬求助 即發證明書

12名港人被扣留逾3周，深圳公安局前日（13日）通報確認事件，保安局長李家超昨首度撰文回應，重申若任何港人涉境外違法，特區政府都會按實際情况，在尊重當地司法制度原則下，提供可行協助。他提到入境處「協助在外香港居民求助小組」及駐粵辦已與被捕者家人聯絡及提供協助，又稱如被捕者有藥物需要，可書面提出，入境處會轉達。李於文中稱上周五（11日）接獲一家屬求助，希望取得關係證明以委託律師，入境處翌日上午發出證明書，減省一般需時25天的手續。涂謹申辦事處確認該家屬取得入境處發出以證明家屬與被捕人關係的文件後，加快委託律師等後續程序。

涂謹申爭取家屬「一周一電話」

或駐粵辦代表家屬探望

涂謹申辦事處昨協助一名家屬親身將信件交予入境處，處方稱會經駐粵辦轉交內地單位。涂表示會爭取讓被扣留港人與家屬「一周一電話」，或「退一萬步」，由駐粵辦代表探望被扣留者。另一協助家屬的立法會議員朱凱廸昨在港台節目《千禧年代》表示，港府發稿稱該批被捕人已聘請律師，反問港府︰「是不是照單全收？官派律師可取代家屬律師？」要求港府以第三方身分核實被捕人是否不知家屬已委託律師、或確認被捕人是否受威迫接受指派律師。

家屬律師稱受司法部阻撓

家屬委託的內地律師昨稱受到官方阻撓。有被捕人家屬轉述律師表示，司法部昨約見律師，要求對方不接受採訪，以及不要再去深圳。家屬轉述律師稱，預計被捕人將在受壓下發出不接受家屬委託律師的聲明。其中一名被扣留者李宇軒在港涉違《港區國安法》被捕，其律師向本報表示家屬至今未取得公證書，估計李的情况「比較難辦」；該律師稱即使沒有公證書，下周仍會前往深圳。