7000僱主棄申保就業 結業潮恐至 學者料失業率回升 政府：計劃反應良好

政府：收百佳惠康申請及回饋建議

另外，政府早前公布第二期計劃詳情時，要求兩大連鎖超市百佳及惠康，若申請第二期資助便要向顧客提供優惠。政策創新與統籌辦事處昨表示，已收到兩間超市就第二期計劃的網上申請及回饋顧客、惠贈弱勢社群建議，創新辦正審視有關建議，會盡早公布細節。民建聯副秘書長兼「超市價格關注組」召集人顏汶羽，要求兩大超市盡快公布計劃具體內容，讓全城監察是否「真減價」。

政府發言人昨表示，保就業計劃第二期接獲15.8萬名僱主申請，較第一期少約1萬名。第一期獲批的約15萬名僱主中，近14.3萬申請第二期計劃；換言之，有約7000名曾獲發第一期工資補貼的僱主放棄申請。政府預計首批成功申請人，可望本周內透過電郵及手機短訊收到通知。

發言人又提醒申請人，若對結果有疑問，須在通知發出起計7天內透過查詢網頁（enquiry.ess.gov.hk）要求檢視結果；若申請人未按時提出要求，秘書處將不接受任何逾期提出檢視結果的要求。

中小型企業聯合會永遠榮譽主席劉達邦表示，該會上月曾開會了解會員申請第二期計劃意向，大部分參加第一期計劃會員都申請第二期，但部分企業因看不到前景，即使有工資補貼，仍要支付高昂租金等費用，故決定不參加計劃，寧願裁員或暫時結業，當中大部分為零售及與旅遊相關行業。

學者：租金不下調 貼工資亦難捱

政府早前公布，本港5月至7月經季節調整的失業率為6.1%，較4至6月6.2%微跌0.1個百分點，屬9個月以來首次回落。中大商學院高級講師李兆波表示，申請保就業計劃公司減少，令本港失業率未來有上升壓力，料至年底有可能升至近7%，但他相信與2003年SARS高峰時的8.5%仍有距離。

李兆波又分析，政府即使推出第二期計劃，但疫情持續時間較預期長，令不少公司失預算，尤其旅遊及零售業，由於無法預計何時通關，若租金不下調，縱使有工資補貼亦無法「捱過難關」，被迫結業。此外，他說不少大企業今年底亦要「執靚盤數」，其中一招是透過裁員減省開支，預料部分不再申請第二期計劃。

工聯會理事長黃國表示，僱主會計算疫情可能到明年上半年仍未完全受控，公司未必可支撐下去，難免要結業或收縮業務，擔心有大批打工仔失業。

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