陳弘毅：兩制實施出問題 國安法未必能解

法學期刊《中國法律評論》的微信公眾號發表文章，稱中國人民大學「一國兩制」法律研究所、城大公法與人權論壇、城大中國法與比較法中心，上周五（11日）在線上聯合主辦「香港國家安全法理論與實踐學術研討會」，近40名專家學者、香港執業大律師出席，包括基本法委員會委員韓大元、港大法律學院院長傅華伶等。

稱反修例反映民主渴求 源於不滿港府表現

文章引述陳弘毅稱，一國兩制實施的確出現問題、偏離預設軌道，他稱香港佔中、反修例運動等，根本原因在於市民對特區政府表現不滿，去年至今的社會運動是很多問題積累的情緒爆發，亦反映港人對民主渴求，但與中央對香港民主定下的界限之間有矛盾。

陳弘毅稱，對港區國安法是否對症下藥有懷疑，認為不一定能解決問題，他稱未來難題包括法院如何處理國安法案件、如何將人權標準運用於國安案件等。

英屬哥倫比亞大學Peter Allard法學院副教授程潔稱，預計港區國安法帶來的影響包括特區行政機關會更依從中央指示；立法會選舉有很多人會因國安法而無法參選，以及法院會更尊重中央意見。她稱未來中央在香港的存在感會愈來愈高，但國安法並未提供管道供港人參與政治，港人的身分認同危機亦未能解決。

中國人民大學法學院副教授陳璇稱，參考內地顛覆國家政權罪，通常理解是採取暴力等不法手段，令國家政權、社會主義制度覆滅。陳璇稱內地多個判例顯示，如因認為司法、行政不公等泄憤原因，在網絡上發布激烈言辭，而非勾結顛覆國家為宗旨的組織、無證據顯示其言辭有實質顛覆意圖，法院往往較謹慎，傾向認為不構成煽動顛覆國家政權罪。