台政黨倡修例 放寬港人申庇條件

台灣《港澳條例》第18條條文指出「對於因政治因素而致安全及自由受有緊急危害之香港或澳門居民，得提供必要之援助」，但無明文表示如何申請援助及庇護，台灣政府此前稱可按現行機制以專案方式處理。陸委會主委陳明通6月中曾表明，專案適用對象必須合法進入台灣，偷渡者不屬協助範圍。

早於今年5月《港區國安法》推出前，台灣多個政黨已提出修改《港澳條例》，讓港澳居民到台申請庇護時有法可依。時代力量黨團提出，「港澳居民因宗教、國籍、特定政治意見離開港澳，有正當理由恐懼受逼害的具體事實，或因恐懼不願返回港澳，得向主管機關申請政治庇護」。民眾黨昨日再呼籲修例，建議由相關機關代表、學者專家審查港澳居民庇護申請，通過後向申請港人發居留證明文件。國民黨立委陳以信則提出，對受政治逼害的港澳居民，經審查後排除其在緊急時刻未經許可進入台灣時的處罰。