台媒：被扣5港人未有獲釋消息 保安局稱無收到台截逃犯信息

台灣記者鐘聖雄前日於facebook發文，稱5名香港示威者7月18日經東沙島前往高雄，至今遭陸委會扣留近兩個月，又稱他們不能報平安，也無法見律師及人權團體。台灣中央社昨引述消息人士證實，5名偷渡到台港人被扣押，尚未有獲釋消息。報道引述該人士承認對扣押時間感意外，但參考政府過去處理港人的態度，相信5人並非「軟禁」，有會見律師等基本權利。

中央社報道又引述熟知內情者稱，協助港人牽涉各方對國家安全、兩岸關係等因素的權衡博弈。

偷渡入境須羈押 可禁見律師

台灣外事警察消息人士昨向本報表示，如該5名港人按正常途徑入境台灣但違反逗留條件，一般由內政部移民署「收容」再按情况處理。然而，如該批港人循非法途徑入境，則有可能干犯「偷渡罪」，涉及刑法「會較嚴重」，須被羈押，如情况嚴重至涉及台灣國家安全法，檢察官有權禁止被羈押人會見律師或人權組織。

國民黨批蔡空說「挺港」

台灣總統府發言人張惇涵昨表示，陸委會已跨部會、結合民間力量，成立香港人道救援專案及辦公室，後續全交由陸委會處理。國民黨主席江啟臣批評蔡英文政府口口聲聲說「挺香港」，連任後卻沒看到挺香港的實際作為，「甚至連偷渡客的待遇都沒有」，至今無法聘請律師幫助被扣押人。

本港保安局表示，政府沒收到報告稱台方截獲逃犯的任何信息，又稱已隨時準備他們回港，並對他們依法處理。