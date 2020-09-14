湯家驊：如內地國安法起訴 內地審訊合理

12名被捕者中，「香港故事」成員李宇軒被本港警方指稱涉嫌「勾結外國或者境外勢力危害國家安全」，以港區國安法拘捕，按例最高可判處無期徒刑。但若根據內地刑法，危害國家安全罪行「對國家和人民危害特別嚴重、情節特別惡劣的」，可判死刑。

劉兆佳：棄保潛逃證港難自行執法

《港區國安法》第55條規定，若案件涉及3種特定情形，經特區政府或駐港國安公署提出，並報中央人民政府批准後，駐港國安公署將對案件行使管轄權，包括：一、案件涉及外國或者境外勢力介入的複雜情况，香港特區管轄確有困難；二、出現香港特區政府無法有效執行港區國安法的嚴重情况；三、出現國家安全面臨重大現實威脅的情况。

全國港澳研究會副會長劉兆佳認為，12人中有人棄保潛逃，反映香港自行處理「有困難」，又稱如其罪行涉及外國或「其他地區」勢力，已符合上述兩種特殊情况。行政會議成員、資深大律師湯家驊則認為，該批港人不符合該3種由內地處理的特殊情形，但若內地當局以內地國安法起訴，案件將與香港無關，於內地審理也合理。

湯：修逃犯例不果 難依法移交

湯認為港府目前已無權介入案件，因去年修訂《逃犯條例》失敗，內地與本港無引渡協議，難循法律渠道移交被捕人回港。

港區人大代表、行會成員葉國謙表示，相信由內地單位審理有關該12港人或違《港區國安法》案件的可能不大，因相關案件在香港發生，認為12人須先在內地接受偷渡案的審訊，短時間難以回港。全國人大常委譚耀宗表示，如內地在調查中發現被捕者干犯國安法，相信會與港府商量。據了解，港府昨沒收到內地對該12人加控違反國安法的通報。