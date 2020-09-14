華春瑩稱被扣港人圖分裂國家 公安局首確認涉越境罪 港府：不干預其他司法區執法

港府回覆查詢表示，上述人士被指涉及偷越國境案屬內地司法管轄範圍，內地公安機構正按其法制處理，特區政府尊重並不會干預其他司法管轄區的執法行動；又稱駐粵辦曾與當局了解，據悉該12名港人身體狀况良好，及已聘請內地律師代表，如家人欲轉交書信，入境處「協助在外香港居民小組」及駐粵辦可按既定機制向內地機關轉達。

深圳市公安局鹽田分局昨發通報，確認廣東海警上月23日拘捕「李某某、鄧某某」等12人，涉嫌「偷越國（邊）境犯罪」被刑事拘留，目前案件偵辦中，「公安機關依法保障疑犯合法權益」。外交部發言人華春瑩昨於通報發出前，在Twitter回應美國國務院發言人奧塔格斯（Morgan Ortagus）表示，經核查後，該12人非法越境被捕，又稱他們並非民運人士，並「企圖將香港從中國分裂出去」。

家屬：華春瑩說法更令人擔憂

朱凱廸料被捕者將「電視認罪」

曾嘗試協助被扣押港人的內地律師盧思位表示，公安拘捕12人逾3周才公布，估計是回應被捕者家屬周六召開的記者會。協助被捕港人家屬的本土派鄒家成引述家屬批評華春瑩的說法「生安白造」、部分稱「情况更令人擔憂」，促請港府盡快安排被捕人回港，但有部分家屬稱已有心理準備被捕者須在內地受審。立法會議員朱凱廸認為，內地將利用案件作為「反港獨政治宣傳」，估計下一階段可能出現被捕人「電視認罪」。

被拘留12人中，11人被香港法庭頒令不准離港，10人為被通緝者，除「香港故事」成員李宇軒涉違國安法被香港警方拘捕，其餘部分人涉暴動、縱火或藏有爆炸品，發生於港區國安法生效之前。港區國安法第39條訂明，法例適用於「本法施行以後的行為」，即不設追溯期。

劉兆佳：或盤問出違國安法證據

梁美芬：港區國安法兩地均可審

劉兆佳表示，中央非常重視案件，欲調查被捕人背後的勢力和資金，不排除20多日盤問中獲得他們違反國安法的罪行及新證據。劉又稱該12人中有人棄保潛逃，拒絕到港法院應訊，顯示在港處理案件「有一定難度」，符合港區國安法中可交內地審理的「特殊情况」（見另稿）。據了解，該12人由何人組織及牽線上船偷渡，屬內地偵查有否違國安法的範圍之一。

查組織牽線偷渡有否違國安法

梁美芬表示，《港區國安法》屬全國法律，中港兩地均有管轄權，且兩地沒有移交逃犯協定，形容該12名港人「自投羅網」，認為他們在內地接受審訊的可能較高，港府在此事上沒太多話語權，最終由內地有關部門決定。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676