梁君彥冀全體議員延任 料年內無爭議法案

稱三權互制衡和合作

梁君彥在港台《星期六問責》被問《港區國安法》生效後，會否影響議員在立法會內的發言，他說《立法會（權力及特權）條例》保障議員履行職務，豁免因言論被起訴，看不到在立法會批評政府會犯國安法。行管會前日按政府回覆，決定完成4年任期的立法會議員，即使不延任1年都能獲發約滿酬金，梁昨稱這個做法寬鬆和合情合理。

被問到「三權分立」議題，梁君彥稱只會根據《基本法》行事，在基本法中，行政、立法、司法互相制衡和合作，在基本法相關文獻、領導人發言，都看不到「三權分立」的字眼。

主留的民主黨立法會議員林卓廷和主杯葛的泛民港島立法會初選出線者梁晃維，昨晚出席港大學生會舉辦的公開辯論。梁晃維強調，議員的民意授權在9月底到期，選舉被取消，議員延任的授權來自人大，希望民主派不要主動配合中共劇本，應將注意力放在重啟選舉；他認為以民調作決定的方向不是錯，但與一人一票選舉相差甚遠。林卓廷說，去留爭議令民主派過去一年得來不易的團結出現裂痕，同意民調不能取代投票，但是市民最大共識，此方法亦是嘗試解決爭議。他稱堅持議會戰線很重要，與街頭和國際戰線相輔相成，棄守議會令建制派橫行，讓境外投票等「惡法」長驅直進；保皇黨可用特權法在立法會「清算」反修例運動。他形容棄守議會戰線是「大開中門」，希望港人想清楚去留利弊。