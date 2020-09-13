台記者稱抵台5港青扣陸委會手上 陸委：勿揣測 保安局籲勿窩藏罪犯

記者稱5人無法與外面聯絡

台灣記者鐘聖雄昨在facebook發文，自稱是「將他們（5名港青）帶來台灣的主要協助者」，5人現時被扣在陸委會手上，從抵達高雄到現在近兩個月，他們沒有任何對外聯絡管道，甚至連長期協助示威者的律師、人權團體都見不到。

陸委會回覆本報查詢，表示於外界流傳的各項信息，陸委會認為或有其特定目的，對整個機制或個人可能造成傷害，台灣政府不會針對個案加以說明，對港人已設人道援助機制，符合條件者都會給予必要的人道援助。

本港保安局回覆稱各負責任的司法管轄區應相互合作，以打擊跨境罪行，制止那些干犯罪行並從案發的司法管轄區逃走的罪犯，不讓他們逍遙法外，是國際認同的義務，呼籲其他司法管轄區採取明確的立場，不要窩藏在香港涉嫌罪案的罪犯。

子無下落 母將求助入境處

被控兩項暴動罪的21歲青年文家健據報正在高雄被扣留，其母昨稱兒子仍杳無音信，苦無途徑知悉其下落，現只能「聽天由命」。文母之前不知道港人在外地遇事可致電1868向入境處求助，現將嘗試求助當局，「有一線生機我都會去試，嗰個（兒子）係我最親嘅人」。惟她說需照顧幼子起居飲食，加上「人生路不熟」，故目前暫無計劃亦「冇可能」往台灣尋子。