蓬佩奧深切關注 外交部公署：中國是法治國家

盧思位：美關注是「雙刃劍」

外交部駐港公署發言人回應稱，強烈不滿和堅決反對美國個別政客就案件指手畫腳、說三道四，要求美國政客立即停止插手香港事務、干涉中國內政。發言人說，中國是法治國家，中國司法機關依法辦案，依法保障犯罪嫌疑人各項合法權利，嚴格按照「一國兩制」原則處理涉及內地和香港的案件，美方無權置喙。

蓬佩奧是迄今第一名華府官員對事件公開表態。他要求當局確保以正當程序處理，指12名港人被拒接觸自己委任的律師，內地當局仍未提供有關他們控罪和福利的資訊。

有份協助12名港人家屬的本土派人士鄒家成回應稱，愈多人關注對此事愈好，希望國際社會關注12名港人的情况，以及留意協助事件的中國人權律師受到威嚇。

劉兆佳：蓬佩奧說話不需理會

新民黨主席葉劉淑儀認為，相信有該12人的支持者向西方國家求助，但即使蓬佩奧發聲明亦無用，對中國無效力。

全國港澳研究會副會長劉兆佳表示，愈來愈不需要理會蓬佩奧的說話。他分析，蓬佩奧對中國採取敵視態度，認為美國要傾盡全力遏制中國；在此大前提下，香港不斷被利用作為對付中國的棋子，利用香港發生的事將中國描繪為不民主、不尊重人權自由、踐踏法治的國家，故「無論香港事無大小都會講兩句」，他相信蓬佩奧言論對事件完全無實質影響。