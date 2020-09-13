蓬佩奧深切關注 外交部公署：中國是法治國家

【明報專訊】涉潛逃出境的12名港人扣押深圳逾兩周，美國國務卿蓬佩奧美國時間11日發表聲明，表示深切關注12名香港民運人士的情况，美國對特首林鄭月娥稱會保護港人權利的承諾表示質疑，促請當局確保處理港人案件的程序正當。中方對蓬佩奧的言論表達強烈不滿。協助其中一名被扣押港人的四川維權律師盧思位形容，蓬佩奧表達關注事件是一面「雙刃劍」；一名被國保人員要求退出代理案件的律師則認為這肯定對事件有利，指若不獲關注，「黑箱更無底線」。
盧思位：美關注是「雙刃劍」
外交部駐港公署發言人回應稱，強烈不滿和堅決反對美國個別政客就案件指手畫腳、說三道四，要求美國政客立即停止插手香港事務、干涉中國內政。發言人說，中國是法治國家，中國司法機關依法辦案，依法保障犯罪嫌疑人各項合法權利，嚴格按照「一國兩制」原則處理涉及內地和香港的案件，美方無權置喙。
蓬佩奧是迄今第一名華府官員對事件公開表態。他要求當局確保以正當程序處理，指12名港人被拒接觸自己委任的律師，內地當局仍未提供有關他們控罪和福利的資訊。
有份協助12名港人家屬的本土派人士鄒家成回應稱，愈多人關注對此事愈好，希望國際社會關注12名港人的情况，以及留意協助事件的中國人權律師受到威嚇。
劉兆佳：蓬佩奧說話不需理會
新民黨主席葉劉淑儀認為，相信有該12人的支持者向西方國家求助，但即使蓬佩奧發聲明亦無用，對中國無效力。
全國港澳研究會副會長劉兆佳表示，愈來愈不需要理會蓬佩奧的說話。他分析，蓬佩奧對中國採取敵視態度，認為美國要傾盡全力遏制中國；在此大前提下，香港不斷被利用作為對付中國的棋子，利用香港發生的事將中國描繪為不民主、不尊重人權自由、踐踏法治的國家，故「無論香港事無大小都會講兩句」，他相信蓬佩奧言論對事件完全無實質影響。