入境處引述：扣內地12港人身體狀况良好 家屬哭訴求助無門 斥港府卸責

稱警方「卸波」看守所

母憂子生死 寢食難安

被扣者家屬Derek表示，上月28日收到深圳鹽田看守所的通知書，隨即致電看守所的案件聯絡人，惟對方稱不能核實其身分，着他親身到看守所或找香港警察協助；他找過警方，亦有致電駐粵辦，但對方都表示難以跟進，要跟隨公安部門正確途徑，他認為政府「推來推去，最後沒什麼幫助」。另一被扣者黃偉然的妻子亦斥責政府部門「踢皮球」，無提供過實質幫助。

被扣者鄧棨然的弟弟則批評特首林鄭月娥曾自喻港人母親，對事件卻一副不值一提的模樣，又指內地方面曾着他找香港警方，但警方又「卸波」予看守所。鄧母禁不住哭訴，說「每日都瞓唔到覺」，只盼兒子早日回港，期望政府協助12人回港，讓家屬不用牽腸掛肚，「現在生死都未知，都不知怎辦」。

政制局：已轉介駐粵辦跟進

警務處：正與內地緊密聯繫

協助家屬的民主黨立法會議員涂謹申稱，曾助家屬聯絡警方、政制及內地事務局、入境處，亦有約保安局見面。據政制局回覆涂的信，稱已將個案轉介駐粵辦跟進，指家屬毋須交任何生活費，亦會在有需要時為當事人提供醫療及藥物。警務處回覆涂，稱涉及的「偷越國境案」屬內地司法管轄範圍，警方正與內地執法部門保持緊密聯繫以取得最新進展。

涂謹申認為，過去港人偷渡內地案件，內地都會把港人送回香港，認為即使涉及《港區國安法》，涉案者移交亦應有正當程序，由特首要求移交，而非內地拘留後直接處理。

入境處接10人家屬求助

指12人已聘內地律師代表

入境事務處昨表示正積極跟進事件，並首次確認「協助在外香港居民小組」及駐粵辦共接獲10人的家屬求助。處方說，駐粵辦有與內地當局了解，12名港人身體狀况良好，並已聘請內地律師代表。就藥物需要，處方稱可將家屬的書面訴求按機制向內地機關反映，而家人欲將書信轉交有關人士，小組及駐粵辦亦可按機制向內地機關轉達。有家屬前晚表示希望取得關係證明以委託律師，入境處稱小組已於昨早發出文件，讓家屬盡快辦手續。

特首辦回覆稱，政府正積極跟進事件及留意事態發展，並提供適切協助。

保安局前局長葉劉淑儀說，曾有港人因偷渡被內地截獲，若他們沒犯內地法律，「有時會當非法入境，直接遣返香港」。她指現要視乎該12人有否觸犯內地法律，例如是內地的國家安全法，若內地對罪行有管轄權，即使相關人等在香港有犯罪，也可以不先交回香港，而在內地先審判內地罪行。她又說，做局長時曾向內地提出探視被扣留的港人問題，但因為香港作為特區不容探視，駐粵辦、政制局可以交衣物、藥物予被扣港人，惟是否接收則由內地當局決定。

消息：扣押期餘10多天

如何處理很快知

有了解兩地刑事通報機制的人說，另一司法管轄區的事，港府不容干涉，而該12人的扣押期尚餘10多天，很快就會知道內地如何處理。

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