活潑聰明 幼時曾遭父虐 腿傷人生改 羈留性情變

6次送女童院 輾轉讀3校

陳彥霖（終年15歲）於2004年7月16日出生，父母沒有結婚，她是家中獨女。綜合證人所說，陳彥霖生父自1996年患思覺失調後出入青山醫院，不但吸服冰毒，亦向陳母何姵誼施行家暴，年幼的陳亦曾遭虐待。在陳3歲時，母親帶她搬到外祖父的住處，母親及後獨自搬走，將女兒交由外祖父照顧，兩母女長時間沒有同住。

陳彥霖活潑聰明，曾入讀第一組別中學，參加過跳水班及朗誦比賽。至中一後期，她不慎腿部骨折，難以發力跳水，被迫放棄做運動員；母親及社工都視之為她人生的轉捩點。陳因傷有半年無法上學，自此開始曠課及離家出走，母親每次都會報警，警方不時在陳男性友人家中把她尋回。在2017至2019年間，陳共6次被送女童院，輾轉入讀3間中學。

去年精神困擾 曾參與反修例

失蹤前夕聽到怪聲

庭上披露，陳彥霖最早於去年3月出現精神困擾，曾向朋友提及聽到怪聲。她因不想留在女童院，一度用膠袋箍頸尋死。精神科醫生認為她沒有自殺念頭及幻聽，只有「急性壓力反應」及「對立反抗症」，容易感暴躁及焦慮。後來陳主動報讀職訓局課程，向親友表示想開展新生活。去年反修例運動，社工確認陳曾參與其中，但並非前線參加者。

去年8月，陳的精神狀態明顯惡化，先在情緒不穩下前往塘福懲教所探望男友，途中涉腳踢女警被捕，及後還押女童院。去年9月19日失蹤前一晚，外祖父表示陳彥霖聽到聲音叫她執拾房間。