陪審團未能確定陳有否思覺失調

綜合證供，陳彥霖生前見過3名精神科醫生，首次是在去年3月箍頸事件後與精神科醫生歐陽穎賢見面，被診斷患有「急性壓力反應」及「對立反抗症」，容易挑戰權威及變得衝動。

醫生證人供辭說法不同

有稱患急性壓力對立反抗症

至於去年8月襲警事件後，她獲轉介與兒童及青少年精神科醫生楊禹行見面。楊在醫療紀錄寫到，陳透露聽到腦海浮現一男一女的聲音，不過她作為急性壓力反應患者，容易面對類似情况，楊判斷她沒有思覺失調及幻聽。

兩日後，另一醫生鍾加詠稱陳反映耳邊不再有聲音，故簽紙讓她出院。鍾表示曾經致電陳母，對方表示不會帶女兒到精神科覆診。不過，陳母在庭上道出另一版本，稱有醫生解釋女兒只是行為反叛，更表明女兒拒絕覆診，所以無跟進其病情。

專家證人兼精神科醫生何美怡在庭上推斷，陳去年8月「多過一半機會」患上思覺失調，原因之一是其生父患有「分裂情感性障礙」，她比常人有更高風險患病。

醫管局早前回覆本報查詢稱，兒童及青少年精神科專科門診設有既定的分流制度，2019/20年度該專科門診的穩定新症輪候時間中位數約為80周。