去年記招稱案件無可疑 警曾稱天眼攝陳步往海濱 不符證供

警方：一貫查案一絲不苟

綜合庭上證供，水警陳國榮稱去年9月22日接獲報案發現屍體，遂到油塘魔鬼山對開海面打撈一具發臭全裸女屍，其小隊指揮官文惠長一度認為女屍全裸有可疑；惟文惠長在庭上稱，初步驗屍後只發現片面資料，「不能決定案件是否有可疑」，沒有就自殺或他殺定性，僅暫列屍體發現案，通知東區刑事調查隊接手。

兩日後，刑偵警員安排衛生署法醫李毓樺解剖驗屍，李稱死者身上不見致命傷勢，無法得知其全裸原因，僅憑排除法推斷死於遇溺。及後警員核屬死者身分是陳彥霖，將案件轉交東區重案組跟進，其時案件仍列為「屍體發現」。

作供警稱天眼未攝海邊行蹤

的士司機稱曾載彥霖

重案組警員李豪傑表示接手之後，其工作是檢取各處閉路電視片段，以追蹤陳彥霖失蹤前的去向，查明案件是否涉刑事成分。他於9月27日檢視知專設計學院的閉路電視片段，發現陳無被毆打或跟蹤，於鏡頭下安全無虞。翻查資料，時任警察公共關係科高級警司江永祥於去年10月11日的記者會回應浮屍事件，稱死者情况及背景無可疑，因為從閉路電視片段「見到她將自己的財物丟低在校園內，跟着赤腳向海濱公園行過去」。

不過，警員李豪傑在庭上稱，重案組檢閱日出康城緻藍天、將軍澳海濱長廊一帶以至維景灣畔的閉路電視片段，並無發現陳彥霖步向海邊，當中有片段燈光太暗，畫面不夠清晰。另一邊廂，警方10月21日才接獲的士司機周泰來報案，他稱於陳失蹤當晚，曾接載赤腳上車的她前往日出康城緻藍天，該處距海邊約100至200呎。故此，警方在10月11日說法的證據及來源成疑。

陳母去年受訪稱女兒自殺

至10月17日，陳母何姵誼在無綫新聞稱女兒是自殺而非被殺，與警方的案件定性「無可疑」一致。何當時受訪稱被起底及滋擾，盼事情盡快平息，「不用你們為她沉冤得雪」。

明報記者