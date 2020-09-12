陪審倡日後做矽藻測試 馬宣立：悲劇中唯一正面事情

馬宣立向本報表示，矽藻測試原理是檢驗死者體內有沒有藻類生物，死者下水時有能力呼吸或會吸入藻類，可藉此判斷死者是否溺死。他稱如法醫做過矽藻測試，無論結果如何，都可提供有用資料，可惜彥霖遺體已火化，失去調查機會。他稱即使屍身明顯腐爛，法醫都可照做矽藻測試，但最好避免弄髒屍體及檢取更多樣本。

馬宣立上周出庭作供時，三度表示彥霖全裸浮屍令他「唔安樂」。他說死因庭裁定死因存疑是意料之內，「法醫一向要留意衣衫不整的屍體，更何况彥霖是全裸女屍，不應該輕易放下這個疑點」。

知專學生：日後見旁人異樣會幫

作供司機：後悔沒保存車cam片

知專學生陳家俊早前上庭作證，供稱曾見彥霖在港鐵站赤腳踱步。他表示死因研訊後，案中仍有很多疑團未解，例如彥霖下水前發生何事，質疑警方調查不足。他又說，自己的供辭「幫唔到件事好多」，無助重組彥霖失蹤前的路線，稍感失望。他稱事件唯一的「得着」，就是日後見到旁人有異樣會出手相助。

的士司機周泰來供稱接載彥霖前往海邊，但警員李豪傑表示查看閉路電視片段沒有發現。周散庭後表示，因人有三急而忘了下載車內攝影裝置的「車cam」片，片段已被自動刪走。他稱如果保存了彥霖在車上的片段，起碼可給彥霖親人一個交代，「事後好後悔，但無辦法啦」。