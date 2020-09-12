官：本案非首次未盡揭真相研訊

【明報專訊】陪審團裁定彥霖死因存疑前，死因裁判官高偉雄曾就「非法被殺」、「自殺」、「死於意外」和「存疑裁決」向陪審團作引導。裁判官明言，法庭「最唔想見到」陪審團作出存疑裁決，目前亦沒任何證據顯示彥霖生前受襲，或符合自殺的推論，決定排除「非法被殺」和「自殺」的選項，要求陪審團只從「死於意外」或「存疑裁決」中考慮。而裁判官知悉裁決後表示，本案非首次未能揭示所有事情真相的死因研訊。
無證據彥霖生前受襲結怨
裁自殺須「毫無合理疑點」
裁判官指出，本案沒證據顯示彥霖生前遭襲擊致死，或與任何人有仇怨或爭拗，亦沒顯示她參與過任何活動，令她自己擔憂受傷害，故目前未能在毫無合理疑點下達至「非法被殺」的裁決。
至於「自殺」選項，裁判官表示，雖英國有案例裁定陪審團只須從「相對可能性」作出自殺的推論，惟因該案件仍處上訴階段，本案將繼續以「毫無合理疑點」方式，判斷彥霖是否死於自殺。專家證人認為彥霖的「對立反抗症」和品格障礙會增加自殺可能，惟彥霖生前發生的事似乎與自殺的推論不相符。
當陪審團考慮彥霖是否死於意外，裁判官認為他們須以「相對可能性」考慮，包括推斷去年9月19日發生何事、彥霖如何入水，以及她在水中發生何事。假如陪審團最終認為彥霖進入水中和遇溺，便可裁定她死於意外。
餘下的選項是「存疑裁決」。裁判官向陪審團表示，如果他們考慮所有證據後，認為未能揭示死亡原因，不知道彥霖死因為何，就可以作出存疑裁決。裁判官明言「法庭最唔想見到存疑裁決」，但若然陪審團認為彥霖並非死於意外，餘下選項就是死因存疑。