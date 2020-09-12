官：本案非首次未盡揭真相研訊

無證據彥霖生前受襲結怨

裁自殺須「毫無合理疑點」

裁判官指出，本案沒證據顯示彥霖生前遭襲擊致死，或與任何人有仇怨或爭拗，亦沒顯示她參與過任何活動，令她自己擔憂受傷害，故目前未能在毫無合理疑點下達至「非法被殺」的裁決。

至於「自殺」選項，裁判官表示，雖英國有案例裁定陪審團只須從「相對可能性」作出自殺的推論，惟因該案件仍處上訴階段，本案將繼續以「毫無合理疑點」方式，判斷彥霖是否死於自殺。專家證人認為彥霖的「對立反抗症」和品格障礙會增加自殺可能，惟彥霖生前發生的事似乎與自殺的推論不相符。

當陪審團考慮彥霖是否死於意外，裁判官認為他們須以「相對可能性」考慮，包括推斷去年9月19日發生何事、彥霖如何入水，以及她在水中發生何事。假如陪審團最終認為彥霖進入水中和遇溺，便可裁定她死於意外。

餘下的選項是「存疑裁決」。裁判官向陪審團表示，如果他們考慮所有證據後，認為未能揭示死亡原因，不知道彥霖死因為何，就可以作出存疑裁決。裁判官明言「法庭最唔想見到存疑裁決」，但若然陪審團認為彥霖並非死於意外，餘下選項就是死因存疑。