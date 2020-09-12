難證被殺自殺 彥霖裁死因存疑 陪審確定入海時赤裸 死亡地點不詳

官：彥霖心底對你好好 母聞言拭眼

死因裁判官高偉雄說，本案並非首次未能揭示所有事情真相的死因研訊，裁決後向彥霖母親何姵誼表示，「相信（彥霖）心底對你好好」，此時何姵誼一度取出紙巾拭眼。傍晚後，《無綫電視》新聞轉述何的回應，她表示不會評論裁決，只希望盡快完結事件，可回復正常上班，與家人安靜生活。

裁判官昨甫開庭時表示，陳彥霖終年15歲，形容「一個年輕嘅女仔離世，而且屍身赤裸，係一件難過嘅事，呢件事冇人想見到」。裁判官提醒陪審團，雖然本案受到公眾廣泛關注，但陪審團須按庭上證供裁斷，不應根據傳媒報道審理案件。

倡醫局檢討青少年精神科跟進機制

2男3女陪審團商討約4小時後，裁定彥霖死因存疑；亦裁定死者陳彥霖於去年9月19日晚上至9月20日死亡，死亡地點不詳，因屍體腐化而不能確定死因。陪審團另向醫管局及衛生署法醫服務科作出建議，包括檢討青少年精神科會診後的跟進機制，以及重新考慮做矽藻測試，以協助判斷死者死因。醫管局表示會詳細研究和跟進建議。衛生署法醫服務科表示知悉有關建議。

未能確定有否思覺失調乘的士赴康城

就裁判官提出的17點問題，陪審團在裁決只能確定彥霖於去年9月19日失蹤當天早上，從元朗寓所到將軍澳香港知專設計學院上課，上課期間彥霖借用一名男同學的背包當枕頭，脫掉鞋子，躺臥地上睡覺。下午約1時半與兩名同學離開知專和乘坐地鐵，惟未能確定彥霖沒在美孚站下車，以及聲稱要去荃灣。

陪審團亦能確定彥霖下午5時半曾在調景嶺站A1出口遺下個人物品，包括一部沒上鎖黑色iPhone，10分鐘後在知專校舍內游走，在平台遺下一部上了密碼鎖的粉紅色iPhone。惟至晚上7時她有否登上的士到日出康城緻藍天、當天是否呈現思覺失調，陪審團回應是「未能確定」，但認為彥霖在海中時已沒穿任何衣物。

法庭保管手機一年 待警解鎖審視內容

至於警方至今未能解鎖彥霖的其中一部iPhone，裁判官決定由法庭保管手機一年，如警方能以新科技解鎖，法庭將視乎當中內容，考慮會否交警方跟進，否則將手機歸還陳母。

裁判官又向何姵誼表示，對彥霖離世感難過，庭上證據亦顯示彥霖「最後讀到自己想讀嘅嘢」，對朋友和家人非常好，「雖有爭拗，但相信（彥霖）心底對你好好」。裁判官形容彥霖離世至今出現不愉快事件，對開庭首日、庭外發生的事感遺憾，希望本案至少還何「少少公道」，與家人慢慢回復正常生活，祝福他們身體健康、生活愉快。何姵誼其間一度取出紙巾拭眼。

陳母盼安靜生活正常上班

何之後回應無綫新聞查詢時表示，無論裁決如何均不會評論，形容自己失去女兒後，這一年無端被批評和質疑，感到很難過，只想盡快完結事件，可以回復正常上班，與家人安靜生活，不用再要身邊人照顧。

【案件編號：CCDI870/19】

明報記者

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