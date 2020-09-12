難證被殺自殺 彥霖裁死因存疑 陪審確定入海時赤裸 死亡地點不詳

【明報專訊】職業訓練局青年學院15歲女生陳彥霖，去年9月全裸浮屍油塘對開海面，引發社會廣泛關注，其死因眾說紛紜，有人甚至猜測與反修例運動有關，警方則稱事件無可疑。死因庭經歷12天聆訊、傳召32名證人，案件昨日裁決。死因裁判官高偉雄引導陪審團時剔除陳彥霖「非法被殺」和「自殺」選項，要求考慮「死於意外」或「存疑裁決」，陪審團閉門商討4小時後，裁定彥霖死因存疑，因屍體腐化而不能確定死因。陪審團亦未能確定彥霖失蹤當晚有否登上的士到日出康城及有思覺失調徵狀，但確定彥霖進入海中時沒穿任何衣服。
官：彥霖心底對你好好 母聞言拭眼
死因裁判官高偉雄說，本案並非首次未能揭示所有事情真相的死因研訊，裁決後向彥霖母親何姵誼表示，「相信（彥霖）心底對你好好」，此時何姵誼一度取出紙巾拭眼。傍晚後，《無綫電視》新聞轉述何的回應，她表示不會評論裁決，只希望盡快完結事件，可回復正常上班，與家人安靜生活。
裁判官昨甫開庭時表示，陳彥霖終年15歲，形容「一個年輕嘅女仔離世，而且屍身赤裸，係一件難過嘅事，呢件事冇人想見到」。裁判官提醒陪審團，雖然本案受到公眾廣泛關注，但陪審團須按庭上證供裁斷，不應根據傳媒報道審理案件。
倡醫局檢討青少年精神科跟進機制
2男3女陪審團商討約4小時後，裁定彥霖死因存疑；亦裁定死者陳彥霖於去年9月19日晚上至9月20日死亡，死亡地點不詳，因屍體腐化而不能確定死因。陪審團另向醫管局及衛生署法醫服務科作出建議，包括檢討青少年精神科會診後的跟進機制，以及重新考慮做矽藻測試，以協助判斷死者死因。醫管局表示會詳細研究和跟進建議。衛生署法醫服務科表示知悉有關建議。
未能確定有否思覺失調乘的士赴康城
就裁判官提出的17點問題，陪審團在裁決只能確定彥霖於去年9月19日失蹤當天早上，從元朗寓所到將軍澳香港知專設計學院上課，上課期間彥霖借用一名男同學的背包當枕頭，脫掉鞋子，躺臥地上睡覺。下午約1時半與兩名同學離開知專和乘坐地鐵，惟未能確定彥霖沒在美孚站下車，以及聲稱要去荃灣。
陪審團亦能確定彥霖下午5時半曾在調景嶺站A1出口遺下個人物品，包括一部沒上鎖黑色iPhone，10分鐘後在知專校舍內游走，在平台遺下一部上了密碼鎖的粉紅色iPhone。惟至晚上7時她有否登上的士到日出康城緻藍天、當天是否呈現思覺失調，陪審團回應是「未能確定」，但認為彥霖在海中時已沒穿任何衣物。
法庭保管手機一年 待警解鎖審視內容
至於警方至今未能解鎖彥霖的其中一部iPhone，裁判官決定由法庭保管手機一年，如警方能以新科技解鎖，法庭將視乎當中內容，考慮會否交警方跟進，否則將手機歸還陳母。
裁判官又向何姵誼表示，對彥霖離世感難過，庭上證據亦顯示彥霖「最後讀到自己想讀嘅嘢」，對朋友和家人非常好，「雖有爭拗，但相信（彥霖）心底對你好好」。裁判官形容彥霖離世至今出現不愉快事件，對開庭首日、庭外發生的事感遺憾，希望本案至少還何「少少公道」，與家人慢慢回復正常生活，祝福他們身體健康、生活愉快。何姵誼其間一度取出紙巾拭眼。
陳母盼安靜生活正常上班
何之後回應無綫新聞查詢時表示，無論裁決如何均不會評論，形容自己失去女兒後，這一年無端被批評和質疑，感到很難過，只想盡快完結事件，可以回復正常上班，與家人安靜生活，不用再要身邊人照顧。
【案件編號：CCDI870/19】
明報記者
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