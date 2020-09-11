曾公開稱入股 不憂被捕 方保僑：跟評論買算否操控股價？

方保僑接受查詢表示，不知被捕15人所涉行為，不評論警方行動。他說平日會看不少評論，再決定買哪些股票，「不少人都是跟評論去買（股票），這些又算不算操控股價？」，「大家在社交媒體或通訊圈討論買股票，都討論咗幾十年，又係咪犯法？」

財經專欄作家渾水上月在facebook稱以每股0.078元買入122萬股壹傳媒，「當支持下」。被問到會否擔心被捕，他說有少許擔心，但相信「如果要中就應該中咗」，又指案件顛覆他對金融監控的理解，一般理應由證監會根據《證券及期貨條例》跟進及執法，今次卻由警方毒品調查科財富調查組調查，「有些令人費解」，「我諗是政治性質多些」。

KOL籲入股兼獲利 律師：涉內幕方違法

對於黎智英等壹傳媒高層8月10日被捕當天，多名KOL網上呼籲買入壹傳媒股票支持，數人更表明成功獲利，資深律師林炳昌認為，除非當中涉及內幕或虛假消息，否則不會干犯法例，他反問「如果我呼籲市民買入中交建（1800），支持祖國反對美國制裁，最後成功獲利又是否犯法？」他指出，如分析員在沒有申報持有相關股份下，向投資者建議買入相關股份，即屬違犯證券及期貨條例，但如非金融業持牌人，則不受此限。