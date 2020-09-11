曾公開稱入股 不憂被捕 方保僑：跟評論買算否操控股價？

【明報專訊】上月初多名壹傳媒高層被捕後，大批市民事後買壹傳媒股份以示支持，警方昨沒正面回應有份買股票的散戶會否違法。早前曾接受訪問時說有買入壹傳媒股份的香港資訊科技商會榮譽會長方保僑說不擔心被捕，「行得正企得正」，但認為警方及證監會有責任向市民清楚交代，什麼行為才會構成操控股價，「一班人炒股票又得唔得先？大家日日都在公開市場買股票」。
方保僑接受查詢表示，不知被捕15人所涉行為，不評論警方行動。他說平日會看不少評論，再決定買哪些股票，「不少人都是跟評論去買（股票），這些又算不算操控股價？」，「大家在社交媒體或通訊圈討論買股票，都討論咗幾十年，又係咪犯法？」
財經專欄作家渾水上月在facebook稱以每股0.078元買入122萬股壹傳媒，「當支持下」。被問到會否擔心被捕，他說有少許擔心，但相信「如果要中就應該中咗」，又指案件顛覆他對金融監控的理解，一般理應由證監會根據《證券及期貨條例》跟進及執法，今次卻由警方毒品調查科財富調查組調查，「有些令人費解」，「我諗是政治性質多些」。
KOL籲入股兼獲利 律師：涉內幕方違法
對於黎智英等壹傳媒高層8月10日被捕當天，多名KOL網上呼籲買入壹傳媒股票支持，數人更表明成功獲利，資深律師林炳昌認為，除非當中涉及內幕或虛假消息，否則不會干犯法例，他反問「如果我呼籲市民買入中交建（1800），支持祖國反對美國制裁，最後成功獲利又是否犯法？」他指出，如分析員在沒有申報持有相關股份下，向投資者建議買入相關股份，即屬違犯證券及期貨條例，但如非金融業持牌人，則不受此限。