指警主動查造市罕見 資深律師質疑涉政治因素

警方昨在發布會指出，被捕者涉嫌操縱交易的部分可疑行為，包括高頻率交易、3日內交易1.3萬次、約定同時及同價落盤，以及有時賣盤未獲成交，已再落買盤等。

有不願具名的法律界人士表示，若15人3天內發出1.3萬個交易指示，相當於每人平均發出近千個指示，當然很有嫌疑；但若1.3萬次交易是因為部分買賣盤很大，而對方皆是一兩手，便可能製造了很多交易。他亦懷疑15人能否於3天內發出1.3萬個指示那麼多，希望警方可交代更詳細資料。

「搭棚」托價需極豐富經驗

法律界質疑被捕者欠相關知識

不過，他指出「搭棚」推高股價需極豐富的市場買賣經驗，從警方提供被捕者的背景，令人懷疑他們有無相關知識。他估計，警方確有權取得買賣股票指示的資料，但若無證監會協助，應不易取得。

資深律師林炳昌認為，警方有合理懷疑相關人士可能觸犯法例，便有權蒐證及調查，暫時資料有限，難以判斷警方行動是否有問題。不過他表示，多年來處理及觀察類似案件，以往從未見過警方主動介入調查，認為本案可能涉及政治因素。

窩輪天王案由證監廉署蒐證拘捕提告

一般而言，造市案會由證監會援引《證券及期貨條例》第295條「虛假交易罪行」調查，當中不時會邀請廉署合作。以2008年轟動金融界的「窩輪天王」造市案為例，里昂（已改名中信里昂）前交易員吳鎮濤涉於2005至2008年賄賂多名窩輪交易員，換取他們開出較低的買賣價，然後由相關的股票經紀加入買賣，製造大量成交，窩輪價格炒高後趁機沽售獲利，最終吳鎮濤等多人串謀詐騙罪成，案件就是由證監會及廉署蒐證、拘捕及提告，當中警方未見介入。

投資經理：買賣頻繁散戶恐亦惹疑

宏高證券投資經理梁杰文表示，目前資訊不足判斷是否涉及造市，但相信15人如皆受同一人指令行動，則嫌疑更大。不過，他認為本案存在一定政治因素，若根據高頻交易、與朋友約定落盤等行為便被視作犯罪可疑，恐怕不少買賣頻繁的散戶亦有嫌疑。