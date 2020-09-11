警拘15人 指操控壹傳媒股價 3天買賣1.3萬次賺3900萬 涉欺詐洗黑錢

稱非針對壹傳媒 有老股民損失百萬

曾處理不少金融業相關案件的資深律師林炳昌表示，以他多年曾處理或留意到涉及操控上市公司股價的案件中，從未見過警方會主動介入，認為今次事件或涉及政治因素（見另稿）。

6人無業 1任消防員1有黑幫背景

昨日被捕的14男1女，介乎22至53歲，5人30歲以下，1人有三合會背景，6人報稱無業，其餘包括消防員、自僱人士和傳銷員，有部分人互相認識。消防處表示，非常重視屬員的紀律和操守，對每宗涉嫌違法及違紀個案均會按既定程序嚴肅跟進。警方行動中檢獲14部電腦、19部手提電話及一批銀行文件，並凍結相關股票及銀行戶口約3300萬元。所有被捕人正被扣查，不排除有更多人被捕。

毒品調查科總警司鍾詠敏表示，壹傳媒創辦人及高層被捕後，壹傳媒股票的交投量和股價出現「極不尋常的波動」。她指於8月7日，壹傳媒的股票成交量大約是100萬股，但8月10至12日期間總成交量大幅上升至71億股，股價亦由8月10日最低的0.075元，升至8月11日最高的1.96元，但其後股價回落，令不少投資者蒙受重大損失。

交投量佔市場近1/4 一人獲利2500萬

鍾表示，被捕人涉嫌透過社交媒體群組串連，進行密集式股票交易，在8月10至12日合共買賣股份13,223次，涉及16.9億股，佔該3日整個市場23.8%的交投量。15人合共的交易金額為15億元，獲利逾3870萬元，其中一人獲利超過2500萬元（見表）。

毒品調查科警司（財富調查組）鄒祥有表示，被捕人在極短時間內同價購入和沽售股票；另外，在買賣股票的指令未被執行的情况下，又以相同和高於之前的價位再買入。鄒說，被捕人在高頻率買賣下囤積低價股票，當誘導一般投資者在高位買入股票後，他們順勢在高位派貨，之後股票價格大幅下跌。

證監上月稱監察壹股價異動

警：不知對方有否調查

被問及警方行動前有無與證監會溝通，鍾詠敏稱警方與證監會屬兩個獨立部門，不知道對方有無展開調查，不便評論。證監會表示對事件不予置評。

參考過去案例，造市案屬證監會調查範疇，常援引《證券及期貨條例》第295條「虛假交易的罪行」作檢控，案件一般在裁判法院受理。是次15人涉嫌串謀詐騙、洗黑錢，均為刑事罪行，程度更為嚴重。上月壹傳媒股價大幅波動後，8月11日，證監會罕有發稿稱一直在監察壹傳媒股價異動，會與聯交所合作避免股份出現虛假市場。

經過8月數天「瘋炒」，壹傳媒近期交投已轉趨平淡，昨日傳出多人炒賣涉觸犯欺詐罪，公司股價一度下挫，但其後再度轉升，全日收市升近四成。

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