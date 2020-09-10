新巴證被捕司機無超速 巴士工會促警回應訴求

系統記錄時速10至35公里

新巴職工會理事長林錦標昨於商台節目《在晴朗的一天出發》表示，從公司得知被捕車長當時車速在30公里以內，低於該道路法定上限50公里，「有片有真相，有紀錄無得呃人，證實伙記是慢速，並非快速接近警務人員」；他並無看過片段，有關片段已交警方，公司稍後會將另一存檔片段交予涉事車長。

新巴工會：依例示警 非無故響咹

林錦標引述涉事車長指其間響號3次，第一次是見有人走出馬路；第二次是有人步近巴士；第三次是巴士由中線轉去快線，避開警員。林稱根據道路條例，駕駛者遇危險可響號示警，「不明為何警方指是無故響咹」。林指涉事車長「狀態OK」，但不欲受訪，公司建議他先休息兩星期，「驚他見到差人有陰影」，若心情回復，可安排復工。

新巴發言人回覆，根據巴士行車紀錄系統（黑盒）數據，巴士在該段路程車速約為每小時10至35公里，系統未能錄取聲音，故不確定車長響號次數及位置，公司未能評估車長其間響號是否適當。發言人稱暫不會安排該兼職車長駕駛工作，讓他平復心情，車長同意安排，新巴會適切協助他。

車長日前被捕後，警方稱在其袋內檢獲士巴拿，指司機涉藏有攻擊性武器。車長周一已獲准保釋。

工聯工會：十幾公里都可撞死人

約有100名會員的巴士業界聯合工會昨發新聞稿，指警方橫蠻無理的行為令前線車長極度恐慌，警方行為猶如「老鼠」，行為卑鄙，懇請警方高層指導前線警員改善態度及工作能力，要求警方明午4時前交代何謂攻擊性武器、就濫捕向業界及當事人致歉、律政司承諾公平公正處理案件、與業界對話、成立有業界參與的調查委員會等「五大訴求」，否則將發起工業行動。

工聯會屬會、汽車交通運輸業總工會新巴分會主任陳樹明稱，「時速十幾公里都可以危險、可以撞死人」，難以單憑時速30公里就指涉事車長是「慢駛」，又指不知涉事車長常藏有的士巴拿的尺寸，故難以判斷它是否攻擊性武器。對於有工會發起工業行動，陳稱是有人將事件無限放大，屬政治手段，故不會響應。

林錦標則指需視乎檢控內容和理由，才決定是否發動工業行動。對於會否撤控和回應工會訴求，警方回覆，該司機涉嫌藏有攻擊性武器及危險駕駛一案，分別由油尖警區刑事調查隊和西九龍總區交通部積極調查，司機已獲保釋，10月上旬須向警方報到；重申會根據案情及證據，以不偏不倚及專業態度適當跟進，適時徵詢法律意見。