葉國謙料控非法入境 涂謹申：要查有否潛內地意圖

葉國謙稱，該些港人在港違反保釋條件，估計他們在內地完成審訊及服刑後被遞解出境，再回港接受法律程序。至於有代表港人的內地律師被要求取得「公證書」，他認為是因為要證明有家屬授權。

廣西案例 蛇頭一囚7年一囚4年

身兼律師的民主黨立法會議員涂謹申稱，以往在海外發現有在港犯案者，政府會積極尋求將他們遞解回港，不會在內地起訴非法入境。他指該批港人據報想潛逃台灣，內地要查清他們是否有意圖潛入內地。他認為該批港人的權益要得到保障，特區政府要提供協助。

根據《中國刑法》，偷渡罪判刑輕重視乎案情及當事人角色，刑期由1年至終身監禁不等。去年底，廣西自治區賀州市八步區人民法院審理一宗偷渡案，兩名被告因組織運送他人偷越國（邊）境，分別判監7年及4年，罰款1萬元及6000元人民幣。

今年4月，廣西自治區寧明縣人民法院審理一宗運送他人偷越國（邊）境案，由於人數多，被告被判監兩年6個月、罰款1萬元人民幣。