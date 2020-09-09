交通城患者家人經普檢確診 梁子超：追蹤有遺漏

昨增6確診 第三波最少

昨日新增6宗確診，3宗屬輸入；3宗本地個案中，兩宗涉及大圍交通城，其中一名50歲女子（第4892宗）是交通城清潔工，負責清潔全幢大廈，9月6日被送入檢疫中心，昨日確診。

另一宗與交通城有關個案涉及28歲女子（第4893宗），其兩名家人9月7日確診（第4889和4890宗），28歲女子與該兩名家人不同住，但8月底至9月初曾到該兩名家人的寓所，兩名家人本身亦是交通城確診地下管理處人員（第4884宗）的家人（見圖）。28歲女子9月3日喉嚨痛，兩天後到大窩口體育館參與全民檢測，之後確診。

一源頭不明 六旬婦居屯門安定

昨日唯一一宗源頭不明個案涉及68歲家庭主婦，居屯門安定邨，平日到置樂街市、友愛街市等購物，沒病徵，9月5日到兆麟社區會堂參與全民檢測而確診。

日前一名22歲泰籍男子（第4877宗）被送到青山灣入境事務中心後確診，他在7月底起先後在荔枝角收押所和壁屋監獄服刑，衛生防護中心傳染病處主任張竹君稱，該名22歲男子7月中與一名50歲女子（第3741宗）吃飯，或因此受感染。衛生署在泰籍男子確診後，安排7000名在囚者檢測，張竹君昨稱，暫已為泰籍男子曾逗留的3間羈留設施的1600名在囚者和360名職員檢測，全部陰性。

此外，一名44歲男子日前在全民檢測驗出陽性，入院後多次檢測卻呈陰性，醫管局昨表示已安排男子出院，3周後會再安排他做血清抗體測試。

昨日是第三波疫情爆發以來確診個案最少一日，張竹君說，難擔保之後數日確診數字如何，「如果多了人去街、多了人出外活動，自然有可能傳播。市民如有活動都要盡量保持社交距離及手部衛生，及盡量戴口罩」。

中大呼吸系統科講座教授許樹昌認為，疫情開始緩和，但未零確診，亦有源頭不明個案，不代表疫情受控。

對於普及社區檢測再找出大圍交通城個案，許樹昌說檢測計劃反映數個問題，包括確診者未必記得所有接觸史，部分市民不知有輕微病徵時可到醫管局22間普通科門診留樣本檢測，另有家庭醫生警覺性低，沒為部分求診病人驗病毒。

（疫情第三波）