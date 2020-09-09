「全民檢」重複驗者單日增近九成

聶德權：或再延長3天

公務員事務局長聶德權昨於港台節目《千禧年代》時表示，昨日共有19個檢測中心預約額滿，未來幾天會檢視需求，如有需要，個別檢測中心會再延長服務3日。他說至前日共有1554宗重複採樣個案，較他前日公布的826宗，單日增近九成。被問到重複採樣急增原因，他稱不太能確定，估計部分人有高風險接觸後不放心再檢測，屬可理解。截至昨晚8時，累計約124萬市民預約全民檢測，約131萬人完成採樣，約完成103萬個樣本的病毒檢測，較前日多完成17.4萬個樣本檢測。

林鄭月娥昨亦強調，重複採樣佔120萬人「非常細小的百分比」，亦不想認為這1500人是濫用，他們可能因為某個地方出現確診個案又再檢測，不認為是大問題。

聶德權表示檢測計劃至昨早發現16個新冠病毒個案，涉數條傳播鏈，如沒透過計劃發現，他們可能會在較後時間才被找到或已傳染他人，顯示愈多人接受檢測對結束疫情的重要。他續說，16宗個案來自不同群組，反映疫情傳播已深入社區不同層面，市民不能鬆懈。

教局倡函家長籲檢測

教育局昨向官立中小學校長發信，表示「為稍後恢復面授課堂締造更有利條件」，希望學校盡快致函家長呼籲學生、家長及其家人參與檢測，「保障學校全體師生的健康」。

（疫情第三波）