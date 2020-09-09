港與11國商旅遊氣泡 未包台灣 日本泰國有雙邊接觸 邱騰華：出發前、抵埗須檢測

商務及經濟發展局長邱騰華昨表示，6月中起與一些國家及地方討論「旅遊氣泡」，但7月中以來受第三波疫情影響，需審視形勢。港府現已先後初步接觸11個國家，提出願意作雙邊討論，按階段在特定情况下恢復互相出行，旅客出發前持檢測結果和抵埗覆檢屬「必不可少」的條件，而前者需雙方政府和衛生當局確認檢測結果。

5至6國感興趣

11個國家中，邱說當中5至6個表示有興趣，包括早前已有雙邊接觸的日本和泰國，另接觸德國、法國和瑞士，歐盟則已委託德國作為歐盟的協調國家，港府將透過與德國商討，探討與歐洲其他國家的安排；其他國家如新西蘭和澳洲需先確立「氣泡」。他指亦有致函其他東盟國家，包括越南和馬來西亞，昨晨亦致函新加坡，這些國家均表示對香港感興趣。

邱稱未有落實時間表

旅業冀10月先建第一個

邱騰華稱，討論重點是雙方能確認具備的檢測、雙方同意並能落實執行額外限制、視乎雙方疫情而轉變安排，不同地方基於自身條件有不同限制，例如一個幅員廣闊的國家或對出行者作出定點限制；亦有地方提出先行先試時，某類人例如商務客要先行；有地方提出應以什麼方法互認。他說健康碼一旦準備就緒，便可成為很方便的形式，但表示現未有落實「旅遊氣泡」時間表。

旅遊界立法會議員姚思榮表示歡迎，「感覺見到曙光」，並表示隨後要處理檢測互認、程序、憑證、健康碼收費等，加上航空公司配合，相信探親、商務、公務將優先，港人愛去日本可局部互通，台灣、泰國亦值得考慮，盼10月可先建立一個「旅遊氣泡」，再擴至其他國家。

業界料與內地最快落實

倡放寬限聚先辦本地遊

香港旅行社東主協會葉慶寧表示，盼聖誕節前盡快落實「旅遊氣泡」，因市民需時計劃旅程。他認為最快可落實的是內地旅客來港，建議政府允許內地旅行團使用蓮塘香園圍口岸，減低對邊境居民影響。康泰旅行社市場部助理總經理方慧儀稱，早前調查反映港人最想去日本旅遊，其次是台灣、韓國、泰國。她說若檢測費用高昂，將打擊出遊意欲，冀政府放寬限聚令，讓旅行社先辦本地遊。

明報記者

（疫情第三波）