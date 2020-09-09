母親節4人涉違「8人限聚」 一家三口獲撤票控 斥警濫告

逛商場捱告 事後撰抗辯書

被警方票控後，吳先生獲東區區議會副主席趙家賢協助草擬抗辯書，內容表示，事主只是剛巧在現場，並非與其他在場者有共同目的聚集；另外，其時共有4名市民同被票控，人數沒超出當時限聚令上限。趙家賢說事件顯示警方濫權，意圖威嚇市民並窒礙其自由，又指警方浪費行政資源，「前線警員亂來，後勤行政就要幫手執尾」，最終「市民埋單」。

憶述當日事件，吳先生仍感憤怒，形容警員似黑社會威嚇，「一般黑社會有警察制裁，但這班『黑社會』是有牌的，他們是執法者」。他認為限聚令旨在避免傳染疾病，「如果正確執行，是有效的，但很明顯現在這個法例被濫用」。

12歲女童周日被警察騎在身上制服，隨後被警方票控違反限聚令，吳形容「感同身受」，稱警方所使用的「最低武力」遠超市民認知。他說為香港感悲哀，稱過去一年警方的行為破壞了以往警隊保護市民、公正的形象。

截至昨日警共3625次票控

政府發言人回覆稱，截至9月8日零時零分，警方就限聚令共作3625次定額罰款及34次檢控。警方至截稿前沒回覆撤回定額罰款通知書數目。

（疫情第三波）