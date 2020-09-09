主題公園會展活動有望下周五重開 邱騰華：沒人能做到零風險

兩樂園：適時公布 會展業歡迎

邱騰華說，上次兩大主題公園重開時已有防疫安排，包括要求市民預約入場、量體溫、戴口罩、排隊有社交距離措施等，而今次預告是冀主辦單位及早準備。香港迪士尼樂園度假區及海洋公園均回應稱，稍後將適時公布重開日期。

對於政府擬下周五撤銷對會展活動的社交距離限制，香港展覽會議業協會表示歡迎，指展覽業一向帶動本港各類經濟活動，愈早重啟展覽對本港愈有益；協會已向展覽組織者及場地營運者提供框架，有信心可確保展覽重開安全。香港會展管理公司稱一直與活動主辦機構保持緊密聯繫及制定應變措施，為因疫情延期展覽建議合適檔期。

體育設施博物館局部重開

另外，體育處所周五（11日）起有條件下重開，包括每組限4人，每組距離至少1.5米。康文署表示，戶外康樂設施包括戶外羽毛球場、健身設施、單車設施等先重開，壁球場、體育館主場（只限羽毛球場）、室內緩跑徑等室內設施及水上活動中心下周四（17日）重開。公眾游泳池、泳灘繼續關閉。

表演場地周五亦重開，暫只供團體綵排，不設現場觀眾，目標是下月讓觀眾入場。康文署表演場地下周一（14日）重開，預計下月1日起恢復接待現場觀眾演出或活動，入座人數不可超過原定容量一半。

除科學館和太空館，其餘康文署博物館下周一重開，但互動式展品、公眾節目及兒童設施暫停；公共圖書館則下周四重開，兩者均限制人數。

（疫情第三波）