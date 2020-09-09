年初開派對房兩停業 大學生兼職籌錢交租

業界看淡前景 放棄亦無人頂手

Yoyo與中學同學等共5人，原在其中一人家裏經營派對房間兼職，至今年初自立門戶，5人各付6萬元合資經營派對房，以月租1.4萬元租用牛頭角單位，至3月初開業，3月底政府就首次宣布派對房需停業，之後一度准許復業，但第三波疫情下再次停業。Yoyo說：「大家都靠平日兼職籌錢交租，但經濟不景氣，有人連兼職都無得做，被解僱了。」

兩周前他們終收到政府4萬元補貼，但Yoyo說就算想放棄經營都很困難，「現在業界好似無將來，不知何時能重開，無人願意頂手，唯有看看可捱到幾時」。

派對房批政府無溝通

酒吧業不滿未能重開

香港派對場地協會會長林漢然批評政府從未與業界溝通，「徐英偉（民政事務局長）話已同各表列處所代表就重開問題討論，保持緊密溝通，但政府從無和我們溝通過」。他說不理解為何桌球室、遊戲機中心能重開，而據他所知，七成派對房經營者已「離場」，把生意頂手或結業。

酒吧業協會副主席錢雋永亦不滿酒吧未能重開，「無可能零確診才讓我們復業」。他又說，兩次停業酒吧共3個半月「白交租」，要求政府盡快公布第三輪防疫抗疫基金。

（疫情第三波）