限聚堂食增至4人 機舖雀館重開 周五起生效 擬下階段解封泳池K房

維持堂食至晚十 酒吧派對房續關

周五起限聚令由2人放寬至4人，公眾地方戴口罩規定不變，食肆每枱人數上限亦由2人增至4人，其他限制措施不變，包括晚市堂食至晚上10時、入座率不可過半。遊戲機中心、麻將天九耍樂處所、公眾溜冰場可重開，但設社交距離及人數限制，例如公眾溜冰場只許小組或私人教導，連同教練每組限4人。除主題公園、波波池、博物館外展覽場所，其他公眾娛樂場所可重開，表演場所暫只許綵排，不許觀眾入場。

酒吧、浴室、派對房間、主題公園、博物館外展覽場所、夜店或夜總會、卡拉OK場所及泳池繼續關閉。陳肇始稱，除非疫情急劇逆轉，政府冀下階段重開尚未開放、較高風險的處所，包括卡拉OK、派對房間、泳池等，每7天會評估，目前社區仍有源頭不明個案，需平衡風險。至於為何酒吧及卡拉OK等未能重開，她說除視乎業界是否願意多做防疫措施，亦視乎有關活動風險、必要性、除口罩時間長短等。

餐飲業界料增15%生意

酒樓宴會未受惠

香港餐飲聯業協會會長黃家和相信，食肆增至4人一枱，會多了家庭及朋友聚餐，料生意增加15%，主要中小型食肆受惠，但酒樓、辦宴會的食肆未能受惠。他說若疫情穩定，冀下周可放寬至每枱6至8人、延長晚市堂食至凌晨。

現代管理（飲食）專業協會主席、昇悅集團主席梁志偉稱最近客人消費意欲低，估計增至4人一枱能「引人出來消費先，好過無」，他旗下的食肆暫未有中秋節訂枱，「員工問我要不要出套餐menu，出都無用啦」，他打算月底再視乎情况決定。龍皇酒家飲食集團主席黃永幟認為，新安排只能令茶餐廳及西餐廳受惠，估計生意可增兩成，回復至疫情前的四成，但仍「蝕到嘔」，「以往靠10個12個一圍，拖得起生意，沒有這些的話，百日宴、生日、婚宴全部做不到，無意思」。

許樹昌：倘兩周內無爆發可6人

酒吧風險高不宜開放

政府抗疫顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌表示，兩人一枱實施近3周，無食肆爆發，在維持入座率等限制下，增至4人一枱問題不大，需平衡疫情、業界及市民需要。他提醒食肆必須加強空氣流通、分開不同人執枱及傳菜，以減爆疫風險。他認為，若4人一枱實施兩周內無食肆爆發、確診宗數下降、沒特別群組爆發、源頭不明個案比例沒增加，可增至6人一枱，惟仍不能不設上限。

對於酒吧業界對未能重開感失望，許樹昌說第二波疫情酒吧群組涉逾百人，市民飲酒會長時間除口罩，且背景音樂下易大聲說話，「你愈大聲，飛沫噴得愈厲害，（傳播）風險相對高」，故現階段不宜開放。

明報記者

（疫情第三波）

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