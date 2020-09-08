兩辦：港三權分置行政主導 司法獨立但非獨大

指港非主權國 從不存在三權分立

兩辦分別以「發言人」之名，支持特首林鄭月娥上周說香港無「三權分立」的言論，及教育局刪除教科書中字句。港澳辦指「三權分立」是建立在主權國家的基礎上，而香港的憲制地位不應當與一個主權國家類比，故「三權分立」在香港也從未存在過。兩辦又重提已故領導人鄧小平在1987年4月會見基本法起草委員會委員時的言論，「現在如果完全照搬，比如搞三權分立，搞英美的議會制度，並以此來判斷是否民主，恐怕不適宜」，故不實行「三權分立」的事早有定論。

「不否認行政與立法存制衡關係」

港澳辦稱，以行政長官為核心的行政主導體制下，特區行政機關、立法機關既相互制約又相互配合，司法機關獨立行使審判權。港澳辦表示，「不否認香港特區行政、立法、司法三權分置和三機構各司其職，也不否認行政與立法之間存在制衡關係，更不否認司法獨立」，但「司法獨立不等於司法獨大或司法至上」，又指一些人混淆視聽鼓吹三權分立，意圖是欲擴大立法權和司法權，抗拒中央對香港的全面管治權，「把香港變成一個脫離中央管治的獨立政治實體」。

梁家傑批過橋抽板：回歸前不說？

梁家傑反問：「如果23年前兩辦這樣說，香港還能有97年7月1日順利回歸嗎？」他斥兩辦說法是「過橋抽板」。梁家傑指基本法起草委員會主任姬鵬飛在1990年3月於全國人大解說《基本法》草案時，講明特區的行政、立法及司法的3個機關權責，認為3個互不從屬、互相制衡。基本法也沒有寫「行政主導」，但他同意行政主導是客觀上存在，但不能理解為行政凌駕。

梁家傑又形容，中央本身有「無上權力」，授權香港成立特區、高度自治，香港範圍實行三權分立不是挑戰中央權力，中央是「庸人自擾」。

全國僑聯副主席、中國和平統一促進會香港總會理事長盧文端昨日在《明報》撰文，指過去有人在大講「三權分立」時，是將香港視為一個「獨立政治實體」，其實是對抗中央對香港的全面管治權。