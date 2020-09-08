被捕者扣警署車場 大批家屬通宵守候

【明報專訊】前日的九龍區遊行共289人被捕，被捕者被扣查至昨日凌晨及中午獲分批保釋。被捕者分別被送到紅磡警署及秀茂坪警署，16歲的張同學稱前日在西洋菜南街行街期間，被警方以涉嫌非法集結拘捕，她獲保釋後說，在封鎖線旁目擊一名女孩跑走（即12歲女童Pamela），防暴警上前撲倒女孩，大批市民上前指罵警員，她在混亂間離開，但走到下個街口時再落入封鎖線被捕。她說，有拖着女兒的母親及長者被捕，認為警方「唔理係咪都拉」。她稱到達警署後每人獲發一件號碼背心，惟被捕者太多，警方後來安排他們戴上手帶。被問日後會否避免到示威場合，她說「問心無愧咪算，行街咁啱佢要圍我都無計」。
獲號碼背心 人數多改戴手帶
張同學胞姐稱，前日深夜收到警方通知到警署辦保釋手續，昨凌晨零時半到場，見大批家長在場，惟警方未準備好辦手續，「佢打咗嚟，（妹妹）又無得走」。她徹夜留守警署門外，多次向區議員查詢及向警員強調胞妹未成年，最終於清晨安排律師內進陪同妹妹錄口供。
有人稱路過：警稱拉咗先算
17歲黃同學在山東街及彌敦道交界被捕，稱當時正往佐敦「壽司郎」吃飯，遭警員拉入封鎖線範圍戴上索帶拘捕。他說有被捕者曾向警員解釋只是路過，警員稱「拉咗返警署先算」；指警署內有警員大聲呼喝正排隊登記的被捕者「望咩呀望」，及後被帶到一個停車場羈留，「無冷氣，比較熱，成身汗」。
被捕177男112女（13至71歲）涉嫌非法集結、參與未經批准集結、組織未經批准集結、在公眾地方行為不檢、危險駕駛、藏有攻擊性武器、刑毁、遊蕩、未能出示身分證明文件等。警方亦向117人發出限聚令告票。