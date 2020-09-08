被捕者扣警署車場 大批家屬通宵守候

獲號碼背心 人數多改戴手帶

張同學胞姐稱，前日深夜收到警方通知到警署辦保釋手續，昨凌晨零時半到場，見大批家長在場，惟警方未準備好辦手續，「佢打咗嚟，（妹妹）又無得走」。她徹夜留守警署門外，多次向區議員查詢及向警員強調胞妹未成年，最終於清晨安排律師內進陪同妹妹錄口供。

有人稱路過：警稱拉咗先算

17歲黃同學在山東街及彌敦道交界被捕，稱當時正往佐敦「壽司郎」吃飯，遭警員拉入封鎖線範圍戴上索帶拘捕。他說有被捕者曾向警員解釋只是路過，警員稱「拉咗返警署先算」；指警署內有警員大聲呼喝正排隊登記的被捕者「望咩呀望」，及後被帶到一個停車場羈留，「無冷氣，比較熱，成身汗」。

被捕177男112女（13至71歲）涉嫌非法集結、參與未經批准集結、組織未經批准集結、在公眾地方行為不檢、危險駕駛、藏有攻擊性武器、刑毁、遊蕩、未能出示身分證明文件等。警方亦向117人發出限聚令告票。