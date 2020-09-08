警撲壓女童 母看片流淚：別問為何憎警

無骨折「算好彩」 籲子女避警

何太一家居於旺角窩打老道，她說周日與20歲兒子Steven及女兒外出用膳和買餸，隨後她先將餸菜拿回家，兒子陪妹妹到書局買視藝堂所需顏料，詎料子女在西洋菜南街被防暴警截查，警員並騎在女兒身上制服。她指兒子憶述當時數名防暴警突然步近，其中有一名持盾警員喝令女兒，女兒受驚才逃跑。

何太說，周日尋回子女時，警察指其子女與一中年漢同行，違反限聚令，而她得知該中年漢只是路過時喝止警察勿壓住女童，但警察則向3人發告票，何太認為「簡直荒誕到暈」。

子女被指違限聚感荒誕 擬不交罰款

她前日陪子女到醫院查驗，女兒左踭擦傷，需隔天洗傷口，兒子左膝腫痛；其間她情緒很激動，卻不懂反應，「總之全家人都無覺好瞓」，女兒不欲提起此事，她亦不敢在女兒面前重提。她昨首次看女兒被制服的新聞片段時不禁落淚，哽咽道「如果不讓我女兒離開，警察可以圍住她、叫停她，為何又撞又膝跪？」

警方事後指Pamela「拔足逃跑，形迹可疑」，又稱「以最低所需武力將其制服」，何太指女兒當時身上只有一部手機，兒子只有銀包和手機，連背囊都沒有，「不知（警察）懷疑什麼」，大呼冤枉之餘，反問「我們又可以做什麼呢？我們只是小市民」。她指告票最遲本月底交罰款，將諮詢律師意見，現傾向不交罰款。

警方截至9月7日凌晨零時，就限聚令共作3616次定額罰款及34次檢控。大律師何旳匡稱，若自覺無違反限聚令，可以拒交罰款，再告知發通知的部門申請抗辯，料需時半年排期上法庭。